Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung: Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2024 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức vào sáng 7-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung chỉ đạo tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng chủ trì hội nghị với Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và Nguyễn Hữu Quế.

Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Hữu Hòa thông tin: Trong tháng 10 và 10 tháng năm 2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đều bằng và vượt so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước ước tính trên 5.306 tỷ đồng, đạt 94,3% dự toán Trung ương giao, đạt 91,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 18,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 hơn 5.110 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng trên 48.970 tỷ đồng, đạt 39,81% kế hoạch và tăng 9,02%. Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt 50 triệu USD, lũy kế 10 tháng đạt 750 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 29,39%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Q.T

Trong tháng 10, trên địa bàn tỉnh có 95 doanh nghiệp thành lập mới; lũy kế 10 tháng có 859 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 81,8% kế hoạch, tăng 9,6% với số vốn đăng ký là 7.664 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 10.223 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 154.985 tỷ đồng và 468 hợp tác xã đăng ký hoạt động. Vụ mùa 2024, toàn tỉnh gieo trồng trên 211.197 ha, đạt 97,1% kế hoạch. Trong 10 tháng qua, toàn tỉnh đã trồng được 8.303,2 ha rừng, đạt 92,25% kế hoạch…

Bên cạnh đó, hoạt động du lịch tiếp tục phát triển. Trong tháng 10, ước có 90 ngàn lượt khách du lịch đến tỉnh; lũy kế 10 tháng, tổng lượng khách tham quan du lịch đạt 1,14 triệu lượt, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước (trong đó, khách quốc tế đạt 10,5 ngàn lượt, còn lại là khách nội địa). Tổng thu du lịch là 761 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng; chú trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân nghĩa tình đối với người có công với cách mạng. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thực hiện tốt công tác đối ngoại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.T

“Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: chỉ số sản xuất công nghiệp giảm; giải ngân vốn xây dựng cơ bản vẫn đạt thấp; triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt kế hoạch; chậm đề xuất một số văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh triển khai Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn tiềm ẩn; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, tội phạm về trật tự xã hội, ma túy còn xảy ra nhiều; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí”-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho hay.

Rà soát, triển khai các nhiệm vụ được giao

Lý giải về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Phạm Xuân Điệp cho biết: Mặc dù Ban thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, vật lực, máy móc để tăng ca đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, tuy nhiên, do vướng mắc về mặt bằng, vốn, đất san lấp... nên tiến độ giải ngân chưa cao. Tính đến thời điểm này, Ban đã giải ngân được gần 60% kế hoạch vốn được giao.

“Bên cạnh Dự án đường tránh Đông (đoạn qua địa bàn huyển Chư Păh) chậm tiến độ do vướng mặt bằng thì một số dự án có vốn đầu tư lớn nhưng chậm triển khai đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải ngân chung của tỉnh. Điển hình như Dự án kè chống sạt lở bờ sông, suối khu vực trạm bơm điện Chư Răng 2, khu vực thôn Quý Đức và khu vực cầu Ia Kdăm (huyện Ia Pa) chậm do giao vốn trong mùa mưa bão (tháng 7) dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong triển khai thi công. Đặc biệt, vấn đề thiếu đất đắp cũng khiến dự án này chậm tiến độ.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan có hướng giải quyết kịp thời trong thời gian tới, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công”-ông Điệp thông tin.

Ông Phạm Minh Trung-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.T

Về nguyên nhân Dự án đường tránh Đông (đoạn qua huyện Chư Păh) chưa thể giải phóng mặt bằng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Minh Trung cho biết: “Sau khi điều chỉnh hướng tuyến dự án này thì không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Hiện tỉnh đã cập nhật, điều chỉnh hướng tuyến phù hợp với Quy hoạch tỉnh. Sở đang tích cực phối hợp với huyện Chư Păh cập nhật lại kế hoạch sử dụng đất năm 2025 nhằm có cơ sở thực hiện.

Liên quan đến vấn đề đất đắp, Sở cũng đã xây dựng phương án trình UBND tỉnh xem xét, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nếu được chấp thuận thì chúng ta sẽ khắc phục được khó khăn này”.

Tuy thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2024 tăng so với cùng kỳ năm 2023 nhưng hầu như các dự án đầu tư của tỉnh năm nay đều không thu được tiền sử dụng đất. Theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các dự án này đều chưa triển khai được do vướng quy hoạch, nhất là quy hoạch phân khu.

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu, đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai quy hoạch chi tiết để có thể hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan. Về phía UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương liên quan triển khai tốt các quy trình này để có thể sớm triển khai thực hiện và đấu giá trong năm 2025.

Ông Đinh Hữu Hòa-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Q.T



Tình trạng bạo lực học đường, lạm thu trong các cơ sở giáo dục là vấn đề nổi lên trong thời gian qua. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Duy Định nêu giải pháp: Để giải quyết triệt để tình trạng bạo lực học đường có dấu hiệu gia tăng thời gian gần đây, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác giáo dục học sinh. Đồng thời, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp giữa phụ huynh, giáo viên và toàn xã hội để giáo dục con em.

Đối với việc lạm thu, bên cạnh việc đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn thì Sở cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tình trạng thu-chi ngay từ đầu năm học đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đánh giá cao các chỉ số phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 10 tháng năm 2024. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2024, nhất là các chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ để có giải pháp thực hiện hiệu quả trong 2 tháng còn lại.

Tập trung rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 theo đúng quy định và các chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tế của địa phương. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển cụm công nghiệp nhằm thu hút các nhà đầu tư lấp đầy các khu-cụm công nghiệp trên địa bàn.

Đặc biệt, rà soát xem có tình trạng các nhà đầu tư “xí đất” rồi bỏ hoang tại các khu công nghiệp hay không để thu hồi giao cho các nhà đầu tư thực sự có nhu cầu. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là đối với mặt hàng xăng dầu, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp.

Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch giao rừng; xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai Luật Đất đai 2024 và các nghị định hướng dẫn.

“Tập trung triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao các chỉ số của tỉnh, tôi đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tăng cường rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư. Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đồng thời, tập trung cao độ triển khai thực hiện tốt các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn trong những tháng cuối năm, nhất là Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2024 bởi đây là sự kiện rất quan trọng, là cơ hội để chúng ta quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến du khách, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế”-Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh: Hiện nay, tại một số sở, ngành, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng chậm trễ trong xử lý công việc, thậm chí có tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024, đề nghị các đơn vị tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cần thanh tra, xử lý trách nhiệm để bộ máy hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội.