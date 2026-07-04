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Tòa soạn-Bạn đọc

Thực tập phương án CNCH tai nạn đuối nước tại hồ Công viên xã Đak Pơ

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HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
TUYẾT MAI
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(GLO)- Chiều 3-7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Đak Pơ tổ chức thực tập phương án CNCH sự cố tai nạn đuối nước tại hồ Công viên xã Đak Pơ.

Theo đó, tình huống giả định đưa ra là vào lúc 15 giờ 15 phút, có 3 người chèo thuyền ra giữa lòng hồ để vui chơi, chụp ảnh, quay phim làm kỷ niệm.

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Tình huống 3 người rơi xuống nước. Ảnh: Tuyết Mai

Trong quá trình chụp ảnh, 1 người không may làm rơi điện thoại xuống nước và với tay theo để lấy làm cho thuyền chao đảo và lật úp, khiến cả 3 người bị rơi xuống nước.

Sau đó, 1 người bơi được vào bờ, 1 người bám vào được gốc cây bị mục, người còn lại không biết bơi nên bị đuối nước và chìm xuống lòng hồ.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Đak Pơ và Công an xã đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ nạn nhân đang bơi vào bờ đảm bảo an toàn; đồng thời, nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nắm bắt vụ việc.

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Lực lượng Ban Chỉ huy quân sự xã và Công an xã Đak Pơ diễn tập hỗ trợ ứng cứu nạn nhân vào bờ. Ảnh: Tuyết Mai

Nhận được tin báo, Đội PCCC và CNCH khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) nhanh chóng điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe CNCH, 1 xe chữa cháy cùng dụng cụ kèm theo và 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu, tìm kiếm, cứu nạn.

Với sự chỉ huy quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tình huống CNCH được xử lý thành công, đảm bảo an toàn cho nạn nhân và lực lượng tham gia.

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Các lực lượng diễn tập phương án sơ cứu người bị đuối nước. Ảnh: Tuyết Mai

Buổi thực tập nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ, chính quyền địa phương, các đơn vị, lực lượng tại chỗ và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác CNCH đối với các loại tình huống sự cố tai nạn nói chung và sự cố tai nạn đuối nước nói riêng.

Đồng thời, tăng cường kỹ năng, nâng cao tính chủ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy, điều hành CNCH và công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với các lực lượng khác trong việc xử lý tình huống sự cố, tai nạn xảy ra; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

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