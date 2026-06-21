Thu tiền sử dụng đất ở cấp xã: Vượt tiến độ dự toán

(GLO)- Công tác thu tiền sử dụng đất tại các xã, phường 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận kết quả tích cực với hơn 2.162 tỷ đồng, đạt 71,4% so với dự toán năm 2026 được UBND tỉnh giao.

Thu tiền sử dụng đất đạt kết quả tốt giúp các địa phương chủ động nguồn lực để phục vụ đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Nhiều lô đất trúng đấu giá tại khu dân cư núi Mồ Côi (phường Quy Nhơn Bắc) đã được người dân xây dựng nhà ở. Ảnh: Tiến Sỹ

Căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó có tiềm năng, lợi thế và công tác quy hoạch phát triển quỹ đất, cùng với kế hoạch đầu tư phát triển, nhu cầu vốn đầu tư… của từng địa phương, năm nay UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể cho 134/135 xã, phường (trừ xã An Toàn) thu hơn 3.030 tỷ đồng tiền sử dụng đất (SDĐ).

Sở Tài chính cũng vào cuộc thông qua việc tư vấn, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch thu tiền SDĐ đảm bảo thực hiện đạt và vượt dự toán. Điều đáng mừng là phần lớn các địa phương đều thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện chỉ tiêu tỉnh giao. Đơn cử như phường Bồng Sơn, mới chỉ 5 tháng đầu năm 2026 nhưng đã vượt chỉ tiêu thu SDĐ năm 2026 được UBND tỉnh giao.

Ông Nguyễn Văn Duy - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bồng Sơn - cho biết: Ngay từ đầu năm, địa phương rà soát công tác quy hoạch, quản lý đất đai; xác định các khu vực đấu giá, công khai thông tin về vị trí, giá đất để người dân tham gia.

Các khu đất đưa ra đấu giá đều được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh, quy trình đấu giá thực hiện công khai, minh bạch. Sau đấu giá, phường hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục cấp quyền sử dụng đất. Nhờ đó, Bồng Sơn thu gần 90 tỷ đồng tiền SDĐ, vượt xa chỉ tiêu tỉnh giao là 59 tỷ đồng.

Danh sách các địa phương thực hiện tốt công tác phát triển quỹ đất, tổ chức đấu giá thu tiền SDĐ đạt kết quả cao còn có phường Quy Nhơn Bắc, xã Đề Gi, xã Cát Tiến... Riêng phường Quy Nhơn Bắc, việc đấu giá các lô đất ở tại khu dân cư núi Mồ Côi thuộc khu vực 6 và khu tái định cư tại khu vực 5 diễn ra khá thuận lợi.

“Đến nay, UBND phường đã đấu giá thành công nhiều lô đất ở, thu hơn 100 tỷ đồng, đạt 80% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (130 tỷ đồng). Hiện phường tiếp tục tổ chức đấu giá các lô đất còn lại, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu thu tiền SDĐ đã được tỉnh giao” - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc Ngô Tôn Thanh thông tin.

Xã Cát Tiến quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ khu dân cư Chánh Đạt (thôn Chánh Đạt) để đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ảnh: Tiến Sỹ

Trong khi đó, xã Cát Tiến đã quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Chánh Đạt (thôn Chánh Đạt), diện tích 1,87 ha; khu dân cư phía Đông suối Ông Sung, diện tích hơn 2 ha tại các thôn: Phương Phi, Trung Lương, Phú Hậu; khu dân cư Đông Nam ngã ba QL 19B đến tuyến ĐT 640, diện tích 2,78 ha thuộc thôn Phương Thái; điểm dân cư Đồng Đá, diện tích 1,83 ha tại thôn Hóa Lạc; khu dân cư 2.8 xã Cát Hải (cũ) diện tích 3,33 ha. Địa phương cũng tích cực mời gọi người dân tham gia đấu giá các lô đất đã được quy hoạch. Đến nay, địa phương đã đấu giá thành công 66 lô đất ở, thu 140,67 tỷ đồng, đạt 134% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao (105 tỷ đồng).

Ông Võ Văn Trịnh - Chủ tịch UBND xã Cát Tiến - cho hay: Địa phương ưu tiên giải quyết nhanh các hồ sơ đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và sớm triển khai kế hoạch xây dựng nhà ở. Qua đó, vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa góp phần khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Theo ông Trần Vũ Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính, 5 tháng đầu năm 2026, các xã, phường trong tỉnh thu hơn 2.643 tỷ đồng tiền SDĐ, đạt 71,4% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Bên cạnh đó, các địa phương còn thu thêm 1.382 tỷ đồng từ đấu giá các lô đất ở năm 2025.

Nguồn thu này góp phần giúp địa phương chủ động cân đối vốn đầu tư, thanh quyết toán các công trình hoàn thành, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tạo thêm động lực cho phát triển KT-XH.