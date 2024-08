(GLO)- 7 tháng năm 2024, thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1.188 ngàn tỷ đồng, tăng 14,6%. Trong đó, 52/63 địa phương có tăng trưởng thu ngân sách so với cùng kỳ.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, lũy kế 7 tháng năm 2024, thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1.188 ngàn tỷ đồng, bằng 69,8% dự toán, tăng 14,6% so cùng kỳ năm 2023. Trong số đó, thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 74,7% dự toán, thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 65% dự toán.

Trong tổng số thu ngân sách 7 tháng năm 2024, thu nội địa ước đạt 995 ngàn tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán, tăng 15,8% so cùng kỳ năm 2023 (không kể yếu tố chính sách gia hạn thuế, tiền thuê đất thì tăng 9,7% so cùng kỳ).

Thu từ dầu thô ước đạt khoảng 34,4 ngàn tỷ đồng, bằng 74,7% dự toán, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2023. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 158,5 ngàn tỷ đồng, bằng 77,7% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 234,8 ngàn tỷ đồng, bằng 62,6% dự toán, tăng 10,4% so với cùng kỳ, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 76,3 ngàn tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán.

Trong số thu nội địa, thu tiền sử dụng đất ước đạt 106,3 nghìn tỷ đồng, mặc dù mới đạt 46,9% dự toán, song vẫn tăng 90,6% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 32,7 ngàn tỷ đồng, bằng 76,1% dự toán, tăng 14,1% so cùng kỳ. Thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 82,9 ngàn tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán, tăng 1,8% so cùng kỳ.

Cũng theo Bộ Tài chính, ước tính có 26/63 địa phương thực hiện thu nội địa 7 tháng ước đạt trên 65% dự toán. 52/63 địa phương có tăng trưởng thu ngân sách so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính cũng cho biết, thời gian qua cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Tổng số tiền đã miễn, giảm, gia hạn ước tính đến hết tháng 7 khoảng 87,2 ngàn tỷ đồng (miễn, giảm khoảng 55,1 ngàn tỷ đồng, gia hạn khoảng 32,1 ngàn tỷ đồng).