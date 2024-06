(GLO)- Theo Bộ Tài chính, 5 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước ước đạt 898,4 ngàn tỉ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể theo Bộ Tài chính, thu nội địa ước đạt 757,5 ngàn tỉ đồng, bằng 52,4% dự toán, tăng 16,8% ; thu từ dầu thô ước đạt 24,7 ngàn tỉ đồng, bằng 53,6% dự toán, giảm 5,5% và thu cân đối từ xuất nhập khẩu ước đạt gần 116,2 ngàn tỉ đồng, bằng 57% dự toán, tăng 7,8%.

Trong số thu nội địa, các khoản thu từ nhà, đất ước đạt 90,6 ngàn tỉ đồng, bằng 35,2% so với dự toán, tăng 78,2% (so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu do các địa phương đã tổ chức tốt đấu giá đất, giao đất cho các dự án từ cuối năm 2023 phát sinh số nộp tiền sử dụng đất đầu năm 2024, một số địa phương phát sinh thu tiền thuê đất một lần của một số dự án.

Thu từ 3 khu vực sản xuất kinh doanh (chiếm 50,9% dự toán thu nội địa) ước đạt 54,1% dự toán, tăng 12,7%, chủ yếu do các doanh nghiệp đã tạm nộp 3/5 kỳ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2024. Thu thuế thu nhập cá nhân ước đạt 55% dự toán, tăng 13,9%. Thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 43,6% dự toán, tăng 20,3%. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 62,3% dự toán, nhưng giảm 5,5% so với cùng kỳ...

Bên cạnh đó, cả nước đã phát sinh một số khoản thu đột biến như: chênh lệch thu, chi ngân hàng nhà nước; cơ quan thuế đã tăng cường công tác thu, chống thất thu, quyết liệt xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, ước tính đến hết tháng 5 đã xử lý, thu hồi được 37,1 ngàn tỉ đồng nợ đọng thuế.

Cũng theo nhận định của Bộ Tài chính, số thu nội địa đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ phản ánh tác động nền kinh tế phục hồi cùng với đó là hiệu quả của các chính sách hỗ trợ đã tác động tích cực đến thu ngân sách.