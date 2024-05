10 tỉnh thành hút vốn FDI lớn nhất cả nước

Cụ thể, theo Cục Đầu tư nước ngoài, từ đầu năm đến ngày 20-5, tổng vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 11,07 tỉ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Có 1.227 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 27,5% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt gần 7,94 tỉ USD (tăng 50,8% so với cùng kỳ).

Vốn điều chỉnh, vốn góp, mua cổ phần... cùng sụt giảm. Vốn thực hiện đạt khoảng 8,25 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bà Rịa-Vũng Tàu dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,52 tỉ USD, chiếm 13,8% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp hơn 12 lần cùng kỳ. Lý do địa phương này có vốn đầu tư tăng mạnh là nhờ có dự án lớn của tập đoàn đa ngành Hyosung đến từ Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 730 triệu USD.

Tiếp theo là Hà Nội với gần 1,14 tỉ USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và giảm 39% so với cùng kỳ năm 2023. Bắc Ninh đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,06 tỉ USD, chiếm gần 9,6% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ninh,… (xem bảng):

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 7,43 tỉ USD, chiếm 67,1% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 11,9% so với cùng kỳ.

Tính lũy kế đến ngày 20-5, cả nước có 40.285 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 481,33 tỉ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 305,43 tỉ USD, bằng gần 63,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.