Vàng miếng áp sát mốc 127 triệu đồng/lượng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Thị trường vàng trong nước đầu tuần (ngày 25-8) đem lại sự bất ngờ khi tiếp tục tăng thêm 300.000 đồng, áp sát mốc 127 triệu đồng/lượng.

Từ tuần trước đến nay, thị trường vàng theo xu hướng tăng là chủ yếu, liên tục lập nên đỉnh mới. So với hôm qua, giá vàng miếng tăng thêm 300.000 đồng ở cả 2 chiều. So với phiên giao dịch đầu tuần trước (ngày 18-8), giá vàng miếng đã tăng 2,2 triệu đồng.

Hiện các doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ, SJC đang niêm yết ở mức 125,9-126,9 triệu đồng/lượng. Mi Hồng tiếp tục là doanh nghiệp có mức mua vào cao hơn mức trung bình, hiện niêm yết ở giá 126,4 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý hiện mua vào ở mức thấp với 124,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng.

7ac59e45-1e60-4f98-b30b-decb1806c302.jpg
Giá vàng đầu tuần tiếp tục lập đỉnh mới. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn cũng tăng đáng kể so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện Mi Hồng đang giao dịch ở mức 119,7-121,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 119-122 triệu đồng/lượng; SJC đang mua vào 118,8, bán ra ở mức 121,3 triệu đồng/lượng. PNJ đang giao dịch 118,8-121,8 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới cũng giữ đà tăng. Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 25-8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3371,58 USD/ounce, tăng 35,4 USD/Ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Tuần này, 13 chuyên gia dự báo thị trường đã tham gia khảo sát về giá vàng. Đáng chú ý, không có ý kiến nào cho rằng giá sẽ giảm. 8 người trong số họ, chiếm 62%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 5 chuyên gia còn lại, tương đương 38%, có cái nhìn trung lập về giá vàng.

Một cuộc thăm dò ý kiến khác từ các nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy tâm lý tích cực, dù kém lạc quan hơn so với trước đây. Trong tổng số 194 phiếu bầu, 115 nhà giao dịch (59%) kỳ vọng giá vàng tăng. 35 người (18%) dự báo giá giảm và 44 người (23%) nghĩ rằng giá sẽ đi ngang.

