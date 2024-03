Thành ủy Pleiku triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024

Các đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Phúc Ánh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, quý I năm 2024, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,83% so với bình quân cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện đạt 2.820 tỷ đồng, bằng 22,8% kế hoạch và tăng hơn 3% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực hiện gần 16,6 tỷ đồng, đạt hơn 24,6% kế hoạch và tăng gần 8% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải thực hiện gần 587 tỷ đồng, đạt 24,6% kế hoạch và tăng gần 6,9% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp thực hiện gần 320 tỷ đồng, bằng 20,29% kế hoạch tỉnh, bằng 18,86% kế hoạch thành phố, tăng 38,25% so với cùng kỳ.

Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2.304 ha, đạt 101,2% kế hoạch, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm thực hiện, không phát sinh ổ dịch. Chỉ đạo xây dựng chương trình khuyến nông, dự án từ nguồn vốn khoa học công nghệ năm 2024 và tiếp tục triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP (Thành phố hiện có 73 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh, trong đó 21 sản phẩm 4 sao, 52 sản phẩm 3 sao của 31 chủ thể).

Thành phố triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 với 28 dự án, đến nay 19 dự án đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tiếp tục triển khai lập 26 đồ án quy hoạch phục vụ công tác quản lý đô thị, kêu gọi đầu tư, triển khai thực hiện 29 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện 13 dự án đấu giá quyền sử dụng đất và kêu gọi đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2023, hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trình phê duyệt theo quy định. Tăng cường chỉ đạo quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bàn. Tiếp tục đầu tư, xây dựng hoàn chỉnh Đề án nâng cấp xã Trà Đa đạt tiêu chuẩn của phường; chuẩn bị công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo quy định…

Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ quý II-2024 là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 3 Nghị quyết và 1 Chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thành lập hợp tác xã, mô hình nông hội, kêu gọi xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện các giải pháp thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất vụ Đông Xuân, chủ động triển khai công tác phòng, chống khô hạn. Thực hiện kế hoạch khuyến nông, dự án áp dụng khoa học công nghệ; công tác phòng ngừa dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, huy động các nguồn lực tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng 1 xã nông thôn mới nâng cao và 2 làng nông thôn mới theo kế hoạch. Tiếp tục đầu tư nâng cấp xã Trà Đa đạt tiêu chuẩn của phường thuộc thành phố; triển khai thực hiện Đề án “xã nông thôn mới thông minh xã Biển Hồ”, chuẩn bị công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, thi công và giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo yêu cầu đề ra. Tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm như Khu dân cư và đường Nguyễn Văn Linh, đường hành làng kinh tế phía Đông, dự án Tăng cường kết nối giao thông Tây Nguyên…

Tiếp tục thực hiện việc lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch phục vụ công tác quản lý đô thị, xây dựng và đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra trật tự đô thị, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục chỉ đạo bám nắm tiến độ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố năm 2024; triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 TP. Pleiku.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển du lịch, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của các địa phương; triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại làng Ốp (phường Hoa Lư) và làng Ia Nueng (xã Biển Hồ). Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP. Pleiku giai đoạn 2021-2030” và Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh”; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, kế hoạch giảm nghèo năm 2024. Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nhằm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Cũng tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XII đã họp phiên nội bộ để tiến hành một số nội dung công việc theo thầm quyền, liên quan về thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030.