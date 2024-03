Pleiku tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành Thuế thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý nguồn thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách.

Bà Phạm Thị Bích-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku-cho biết: Ngay từ đầu năm, Chi cục đã tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá dư địa để quản lý tốt nguồn thu, tránh thất thu thuế. Đồng thời, Chi cục cũng giao nhiệm vụ thu cụ thể hàng tháng, hàng quý cho các đội thuế nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán được giao.

Đặc biệt, đơn vị tiến hành phân tích, phân loại các khoản nợ đọng thuế để áp dụng đầy đủ, kịp thời các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế đảm bảo theo đúng quy định và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2024 đến từng đội thuế.

Cùng với đó, Chi cục Thuế thành phố triển khai kịp thời các nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cũng như tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Trong đó, chú trọng công tác chống thất thu ngân sách đối với một số lĩnh vực còn rủi ro về thuế như: khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà ở tư nhân, kinh doanh vận tải, thương mại điện tử, các khoản thuế phát sinh vãng lai đối với các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn…

Tuy nhiên, tính đến ngày 22-3, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố chỉ hơn 257,55 tỷ đồng, đạt 16,6% dự toán tỉnh giao và 15,4% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 78,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nếu không tính thu tiền sử dụng đất thì thu trong cân đối của thành phố được gần 105,66 tỷ đồng, đạt 26,5% dự toán tỉnh và HĐND thành phố giao, bằng 75,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, hầu hết các sắc thuế đều đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Nguyên nhân là do tác động của tình hình suy thoái kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Kinh tế khó khăn kéo theo thị trường bất động sản trầm lắng, thị trường ô tô cũng tiêu thụ khá chậm dẫn đến các sắc thuế như: thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất… không đạt kế hoạch đề ra.

Từ đầu năm đến nay, doanh thu của Công ty TNHH Vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai giảm sút so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc Công ty-cho hay: Hiện đơn vị có 29 đầu xe hoạt động cố định các tuyến từ Pleiku đi Huế, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Những tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của Công ty không mấy thuận lợi, lượng khách ở tất cả các tuyến vận tải của đơn vị đều giảm so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân là do điều kiện kinh tế của người dân khó khăn dẫn đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được tính toán chi ly hơn.

“Tuy vậy, Công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước. Ngoài ra, đơn vị cũng luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan thuế trong kê khai, nộp thuế cũng như thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Nhà nước qua ứng dụng Zalo”-ông Hiền thông tin.

Mặc dù hoạt động kinh doanh khó khăn nhưng Cửa hàng trang trí nội thất-điện nước Ngọc Thủy (tổ 2, phường Hoa Lư) vẫn luôn hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định. Ông Lê Văn Yên-Chủ cửa hàng-chia sẻ: Tình hình kinh tế từ đầu năm đến nay khá khó khăn, các công trình, dự án xây dựng của Nhà nước cũng như tư nhân ít hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái nên đơn hàng giảm mạnh. Bên cạnh đó, việc nở rộ hình thức kinh doanh thương mại điện tử thời gian gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh truyền thống của cửa hàng.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku, thời gian tới, đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích, dự báo tình hình, những tác động ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn. Qua đó, xác định nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế còn thất thu để kịp thời triển khai các giải pháp tăng thu.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền ở tất cả các khâu, các lĩnh vực nhằm giúp người nộp thuế tiếp cận các chính sách thuế hiện hành. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong việc thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt là xử lý thu hồi khoản nợ đọng liên quan đến đất đai, thuế tiền sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp…

Đồng thời, tập trung kiểm tra theo kế hoạch các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, có dư địa thu lớn, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

“Đặc biệt, triển khai thực hiện có hiệu quả 7 chuyên đề chống thất thu thuế do Cục Thuế tỉnh ban hành trên các lĩnh vực: kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, khoáng sản, thương mại điện tử, vận tải…

Ngoài ra, Chi cục tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, triển khai các biện pháp tiếp theo về công nghệ thông tin, điện tử hóa, số hóa các khâu, các bước để hỗ trợ người nộp thuế; rà soát, kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro kê khai không đủ thuế”-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku nhấn mạnh.