Phòng Dân tộc huyện Chư Păh kết nghĩa với làng Kon Sơ Bai

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Dân tộc huyện huyện Chư Păh và làng Kon Sơ Bai đã tiến hành ký bản giao ước kết nghĩa, với các nội dung như: Phòng Dân tộc huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Hà Tây tuyên truyền, vận động bà con nhân dân làng Kon Sơ Bai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân làng về phương thức làm ăn phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống.

Đặc biệt là vận động người dân thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; phân công cán bộ bám địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, vướng mắc, khó khăn của làng.

Về phía làng Kon Sơ Bai, tích cực vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt, đời sống và từng bước xóa bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; thông tin kịp thời cho Phòng Dân tộc huyện và chính quyền địa phương các diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người dân để kịp thời xử lý phù hợp; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng làng, xã, cụm dân cư an toàn góp phần bảo đảm an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dịp này, Phòng Dân tộc huyện Chư Păh tặng làng Kon Sơ Bai 1 phần quà và 2 bộ đèn năng lượng mặt trời thắp sáng nơi công cộng với tổng trị giá 5 triệu đồng.