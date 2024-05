Hội LHPN huyện Đức Cơ và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện kết nghĩa với làng Đo

Tin liên quan Ban Tổ chức Huyện ủy Chư Păh kết nghĩa với làng Bới

Tại buổi lễ, đại diện Hội LHPN huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Cơ và làng Đo đã ký bản giao ước kết nghĩa.

Theo đó, 2 đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với làng Đo; nắm vững tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân trong làng; kịp thời phát hiện, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền xã Ia Dơk giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh tại làng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những bức xúc, khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Cùng với đó, 2 đơn vị hỗ trợ, giúp đỡ làng Đo tập trung phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân; vận động dân làng tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, như: giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng với nguồn kinh phí của các đơn vị kết nghĩa để hỗ trợ dân làng từng bước cải thiện và nâng cao đời sống. Phấn đấu hàng năm lựa chọn 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ.

Về phía làng Đo, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tích cực lao động sản xuất; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với cơ quan kết nghĩa, kịp thời thông tin tình hình, những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của Nhân dân đến các cấp chính quyền để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Dịp này, 2 đơn vị đã tặng 5 phần quà cho hộ nghèo và 1 bồn chứa nước tại nhà sinh hoạt cộng đồng của làng với tổng trị giá 4,2 triệu đồng.