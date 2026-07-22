Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, tặng quà tại các xã phía Tây Gia Lai nhân dịp 27-7

(GLO)- Ngày 22-7, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, tặng quà cho các thương, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu tại một số xã phía Tây tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Theo đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu ở các xã: Đak Rong, Krong, Tơ Tung, Mang Yang, Đak Pơ và Ya Hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 4 từ trái sang) tặng quà, động viên gia đình thương binh Tô Đình Chiến (xã Đak Pơ). Ảnh: Phi Long

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thuý Vân đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khẳng định việc chăm lo cho người có công luôn là chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, Gia Lai sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (bên phải) tặng quà cho bệnh binh Đinh Thị BLố (xã Đak Rong). Ảnh: Phi Long

Trao tặng phần quà tri ân của tỉnh cho các gia đình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ra sức thi đua xây dựng quê hương.

Đại diện các gia đình bày tỏ vui mừng trước những hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tổ chức rộng khắp cả nước dịp 27-7, nhất là sự quan tâm, sát sao của lãnh đạo tỉnh đối với đời sống của người có công với cách mạng trên địa bàn.

Các gia đình khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tặng quà cho bệnh binh Thươt (xã Tơ Tung). Ảnh: Phi Long

Dịp này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ công lao của Anh hùng Núp trong công cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho đất nước tại Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (xã Tơ Tung).