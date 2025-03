Phe đối lập tại Hạ viện thảo luận bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Thái Lan

(GLO)- Những năm qua, Công an xã Tơ Tung (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.