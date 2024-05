Người dân sống 'khổ' bên dự án nâng cấp Quốc lộ 19: Động thái mới của chủ đầu tư

Ngày 26/5, ông Nguyễn Văn Khánh - Phó chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, Ban quản lý dự án 2 (QLDA2 - Bộ GTVT) - chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 Bình Định - Gia Lai mới chuyển khoản số tiền 13,7 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng ven dự án, đoạn qua xã Tây Giang (huyện Tây Sơn).

Theo ông Khánh, ngay khi nhận tiền, hôm qua (25/5), địa phương đã tổ chức chi trả tiền cho người dân.

Đợt này có 16 hộ, trong đó có 7 hộ dân sát cầu Ba La nằm trong diện di dời, giải tỏa trắng. Tuy nhiên, một số hộ dân cũng kiến nghị xem xét việc đền bù vật kiến trúc trên đất.

Theo ông Khánh, hiện vẫn còn 30 hộ trong diện bị ảnh hưởng đang chờ nhận tiền hỗ trợ, đền bù. Ban QLDA2 nói sẽ “cố gắng” chuyển tiếp trong thời gian tới.

Như Tiền Phong phản ánh, hơn 1 năm qua, nhiều hộ sống dọc tuyến Quốc lộ 19, đoạn qua huyện Tây Sơn phải sống chung với bụi bặm, lo sợ vì nhà cửa nứt nẻ, xuống cấp nghiêm trọng do ảnh hưởng bởi việc thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 nối Bình Định - Gia Lai.

UBND huyện Tây Sơn đã phê duyệt phương án và chi phí bồi thường, hỗ trợ do GPMB 4 đợt, với tổng kinh phí là hơn 34 tỷ đồng. Địa phương cũng chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện kiểm tra, lập bảng kê khai toán chi phí bồi thường, hỗ trợ do GPMB phần chủ đầu tư thay đổi, bổ sung thiết kế, dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ do GPMB do thiết kế bổ sung là hơn 15 tỷ đồng.

Tuy nhiên chủ đầu tư vẫn chưa chuyển 50 tỷ đồng để huyện hỗ trợ đền bù cho người dân.

Mới đây, ngày 22/5, UBND huyện tiếp tục có văn bản thứ 5 gửi Bộ GTVT cũng như báo cáo UBND tỉnh Bình Định về việc này.

Đồng thời, huyện cũng đề nghị chủ đầu tư tích cực phối hợp với huyện để nắm tiến độ thi công và xử lý các vướng mắc. Ngoài ra, chủ đầu tư cần sớm xác định thiệt hại của nhà dân do quá trình thi công gây ra, để có phương án đền bù.

Hiện còn 300 hộ dân xã Tây Giang và 60 hộ dân xã Tây Thuận bị nứt nhà do thi công lu nền, đơn vị chưa đánh giá xác định mức độ thiệt hại.