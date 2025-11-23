Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

(GLO)- Dù là thợ “tay ngang” nhưng với anh Hồ Thanh Phong (tổ 6, phường Hội Phú), việc thiết kế, chế tác tượng mô hình đắp nổi bằng xi măng không chỉ để thỏa niềm đam mê điêu khắc mà còn tạo việc làm và thu nhập, góp phần trang trải cuộc sống.

Trò chuyện cùng tôi, anh Hồ Thanh Phong (SN 1977) chia sẻ: Nhà anh có 9 anh em, anh là con thứ tư. Cuộc sống gia đình có nhiều khó khăn nên anh nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp bố mẹ chăm lo cho các em. Kiếm sống bằng nghề thợ xây nhưng trong anh vẫn luôn cháy bỏng niềm đam mê điêu khắc, đặc biệt yêu thích việc đắp tượng nổi bằng xi măng. Bởi vậy, anh dành thời gian tìm hiểu về nghề đắp phù điêu rồi mày mò tự học. Sau nhiều năm tự học và miệt mài thực hành để nâng cao tay nghề, tới năm 2018, anh hoàn thành bức tượng ngựa đầu tiên.

Anh Hồ Thanh Phong bên tượng ngựa đỏ. Ảnh: Thái Bình

“Tôi hoàn thành bức tượng sau 3 tuần cặm cụi thi công. Mọi công đoạn từ pha trộn xi măng, lên cốt sắt đến tạo khối, tạo hình, đắp tượng đều cần sự kiên trì, tỉ mỉ. Để tạo được sự chân thực và sống động cho tượng ngựa, có những chi tiết tôi phải tiến hành đắp, khoét theo từng hình khối, góc độ, làm đi làm lại mấy lần mới ưng ý. Bức tượng sau đó được một người quen mua lại, trưng bày trong không gian ngoài trời của quán cà phê trên địa bàn phố núi. Thành công bước đầu này đã giúp tôi thêm vững tin vào sự lựa chọn công việc của mình, dù biết rằng còn không ít khó khăn”-anh Phong bộc bạch.

Theo anh Phong, tượng đắp nổi bằng xi măng có thể được trưng bày tại những không gian khác nhau, ngoài trời hoặc trong nhà; có tính ứng dụng cao và dễ bảo quản. Vì vậy, loại tượng đắp nổi này ngày càng được ưa chuộng. Anh Phong chủ yếu đắp tượng các con vật riêng lẻ hoặc theo chủ đề trong câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình, tạo sự thích thú và gần gũi với người xem. Hiện nay, anh đã nhận thi công tại một vài quán cà phê hoặc trong khuôn viên trường mầm non, giá dao động từ 13 đến 20 triệu đồng/tượng hoặc cụm tượng.

Một góc quán Gagaco Coffee bài trí tượng con trâu do anh Hồ Thanh Phong chế tác. Ảnh: Thái Bình

Các con vật như thỏ, hươu thường được anh Phong đắp theo chủ đề gia đình, có bố, mẹ, anh em. Cụm tượng có từ 3-5 con, mỗi con một dáng vẻ, sắc thái riêng, tượng trưng cho từng thành viên trong gia đình. Cùng là gia đình thỏ nhưng nếu nhà thỏ trắng với 3 thành viên (gồm bố, mẹ và con) thảnh thơi nằm đón nắng ở ngay lối vào khu vườn thảo mộc ở một quán cà phê thì trong khuôn viên một ngôi trường mầm non, anh em thỏ lại hăng say gặm củ cà rốt cạnh thỏ mẹ, xa xa là thỏ bố đứng nghiêng nghiêng như đang bảo vệ gia đình.

Quán Gagaco Coffee (110/8 Lê Thị Riêng, tổ 3, phường Hội Phú) hiện bài trí 15 tượng mô hình đắp nổi bằng xi măng do anh Phong chế tác, từ thỏ, hươu, cò, ngựa đến rồng, rắn, voi, trâu… Hầu như bức tượng nào cũng đem đến cho tôi những cảm nhận khác biệt. Ngắm nhìn tượng ngựa đỏ, tôi liên tưởng đến con “hãn huyết bảo mã” trong truyền thuyết cũng như trong tiểu thuyết võ hiệp “Anh hùng xạ điêu” của nhà văn Kim Dung.

Anh Hồ Thanh Phong bên tượng con rồng. Ảnh: Thái Bình

Với những tượng là linh vật của năm như rắn, trâu, rồng…, anh Phong luôn dành nhiều tâm huyết trong quá trình sáng tạo tác phẩm. Xuất phát từ ý tưởng đất nước hóa rồng, năm 2024, anh đắp hình con rồng uốn quanh bản đồ Việt Nam, mặt rồng hướng về biển Đông, chân trước bám giữ quần đảo Hoàng Sa, chân sau bám giữ quần đảo Trường Sa. Còn năm 2025, anh Phong đắp tượng con rắn hổ mang với ánh mắt, nét mặt thể hiện sự hiền lành. Con rắn đứng trong vòng tròn, biểu tượng của quả địa cầu; sau lưng có hình con chim bồ câu và trái tim, tượng trưng cho hòa bình, hạnh phúc.

Trong khuôn viên của Trường Mầm non Hoa Phượng (phường Hội Phú) có bài trí một số mô hình tượng con vật do anh Phong chế tác. Trò chuyện cùng tôi, cô Phan Thị Diễm Đông-giáo viên nhà trường-cho hay: “Hai năm trước, trường đã thuê anh Phong thiết kế khu vui chơi cho trẻ, lắp đặt một số mô hình tượng con vật như 5 con hươu, 5 con thỏ, 2 con thiên nga. Qua đó, tạo không gian độc đáo cùng môi trường vui chơi cũng như học tập lý tưởng cho các bé”.

Nói về dự định thời gian tới, anh Phong cho biết: “Theo lịch âm, năm 2026 là năm Bính Ngọ. Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai không chỉ giàu tiềm năng, lợi thế mà còn có nền văn hóa phong phú và đa dạng. Vì vậy, tôi dự tính đắp tượng liên quan đến chủ đề kết nối rừng-biển, mô phỏng theo nhân vật lịch sử cưỡi voi hoặc cưỡi ngựa, qua đó thể hiện chí khí quật cường cũng như tinh thần đoàn kết một lòng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh”.