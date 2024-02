Dự án nâng cấp Quốc lộ 19 qua Tây Nguyên sẽ về đích vào tháng Sáu

Tin liên quan Sẽ hoàn thành 5 gói thầu Dự án nâng cấp Quốc lộ 19 qua Gia Lai trong năm nay

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 cho biết Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 qua Tây Nguyên) sẽ hoàn thành vào tháng 6/2024 theo đúng tiến độ được gia hạn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 2, đến nay, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 qua Tây Nguyên sản lượng thi công dự án đạt khoảng 88% giá trị hợp đồng.

Cụ thể, Các gói thầu XL04B, XL07 đã cơ bản hoàn thành khối lượng theo hợp đồng, đang hoàn thiện một số hạng mục phát sinh theo kiến nghị của địa phương. Gói thầu XL02 mới được địa phương bàn giao phần mặt bằng còn lại tại nút giao cuối tuyến tránh. Gói thầu XL04A đã cơ bản hoàn thành lớp bê tông nhựa C19 và hoàn thành toàn bộ 3 cầu trên tuyến.

Gói XL01 có tiến độ thi công chậm nhất, hiện mới đạt được khoảng 61%, nguyên nhân là do gói thầu này được khởi công muộn nhất trong số 8 gói thầu xây lắp. Mùa mưa khu vực thi công đoạn tuyến thuộc phạm vi gói thầu mới kết thúc vào giữa tháng 1/2024.

Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng tại vị trí cầu Ba La và cầu Bầu Sen cũng chưa được địa phương giải quyết dứt điểm, gây khó khăn cho công tác triển khai thi công. Trong khi đó, gói thầu có quy mô lớn, nhiều hạng mục thi công phức tạp, vừa thi công vừa khai thác nên một số hạng mục trên đèo An Khê không thể đẩy nhanh tiến độ do phải đảm bảo an toàn, giao thông trên tuyến.

Khẳng định yêu cầu nhà thầu dồn lực tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công trong những ngày thời tiết thuận lợi, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 đề ra mục tiêu Gói thầu XL02 sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; Gói XL04A dự kiến về đích vào 30/4/2024, rút ngắn 2 tháng so với thời gian yêu cầu; Gói XL01 sẽ hoàn thành theo đúng thời gian được gia hạn (ngày 30/6/2024)./.

Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên tiến hành thành nâng cấp khoảng 127km Quốc lộ 19 và xây dựng mới khoảng 27-35km tuyến tránh với tổng vốn đầu tư gần 156 triệu USD. Trong tổng vốn đầu tư của dự án, vốn vay Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) của Ngân hàng Thế giới (WB) là 150 triệu USD; vốn đối ứng tương đương 3,7 triệu USD; viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia cho công tác thiết kế kỹ thuật là 2,1 triệu USD.