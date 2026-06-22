Mua trái phiếu riêng lẻ: 5 điểm phải soi trước khi xuống tiền

(GLO)- Nghị định 200/2026/NĐ-CP siết quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, yêu cầu minh bạch hơn về mục đích sử dụng vốn, tài sản bảo đảm và trách nhiệm trả nợ. Nhà đầu tư cá nhân cần hiểu rõ: trái phiếu không phải tiền gửi ngân hàng.

Nhiều người vẫn lầm tưởng mua trái phiếu doanh nghiệp cũng “gần giống gửi tiết kiệm”, chỉ khác là lãi suất cao hơn. Đây là hiểu lầm rất nguy hiểm. Trái phiếu doanh nghiệp không phải tiền gửi ngân hàng, không được bảo hiểm tiền gửi và không có nghĩa là cứ đến hạn chắc chắn sẽ nhận đủ gốc, lãi nếu doanh nghiệp phát hành gặp khó khăn tài chính.

Nói dễ hiểu, khi mua trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư đang cho doanh nghiệp vay tiền. Doanh nghiệp có nghĩa vụ trả nợ, nhưng khả năng trả nợ phụ thuộc vào sức khỏe tài chính, dòng tiền, tài sản bảo đảm, mục đích sử dụng vốn và tính minh bạch của chính doanh nghiệp đó. Lãi suất càng cao, nhà đầu tư càng phải đặt câu hỏi: vì sao doanh nghiệp phải trả mức lãi cao như vậy để huy động vốn?

Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp từng trải qua giai đoạn nhiều nhà đầu tư cá nhân bị “mắc kẹt” vì mua theo lời giới thiệu, mua vì tin vào lãi suất cao hoặc nhầm tưởng có ngân hàng đứng sau bảo đảm, Nghị định 200/2026/NĐ-CP được xem là bước siết lại khung pháp lý theo hướng minh bạch hơn, rõ trách nhiệm hơn và yêu cầu nhà đầu tư phải hiểu đúng rủi ro trước khi mua.

Hình minh họa

Nghị định 200 thay đổi gì?

Nghị định 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Điểm đáng chú ý là văn bản này thay thế các nghị định trước đó về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tạo một khung quy định mới thống nhất hơn cho thị trường.

Tinh thần quan trọng nhất của Nghị định 200 là đưa thị trường trái phiếu riêng lẻ trở lại đúng bản chất: đây là kênh huy động vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp, không phải sản phẩm tiết kiệm đại chúng. Doanh nghiệp phát hành phải tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và khả năng thanh toán nợ. Nhà đầu tư mua trái phiếu cũng phải tự đánh giá rủi ro, không thể chỉ nhìn vào mức lãi suất.

Nghị định cũng siết chặt hơn việc sử dụng tiền huy động từ trái phiếu. Doanh nghiệp phải nêu rõ mục đích phát hành trong phương án phát hành và công bố cho nhà đầu tư trước khi bán trái phiếu. Vốn thu được phải được sử dụng đúng mục đích đã công bố, được theo dõi riêng, tránh tình trạng huy động một đằng nhưng sử dụng một nẻo.

Một điểm mới đáng chú ý là quy định về điều kiện tài chính của doanh nghiệp phát hành. Nghị định bổ sung yêu cầu tổng nợ phải trả, bao gồm cả giá trị trái phiếu dự kiến phát hành, không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu theo quy định của Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025, trừ một số trường hợp đặc thù như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện dự án bất động sản, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm.

Quy định này có ý nghĩa lớn với nhà đầu tư cá nhân. Bởi một doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính quá cao, tức nợ quá lớn so với vốn chủ sở hữu, thường tiềm ẩn áp lực trả nợ lớn. Nếu dòng tiền kinh doanh không đủ mạnh, rủi ro chậm trả lãi, chậm trả gốc hoặc phải đàm phán gia hạn trái phiếu có thể xảy ra.

Nghị định 200 cũng phân luồng nhà đầu tư tham gia mua, giao dịch, chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ theo từng loại trái phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp, quy định mới chặt chẽ hơn: không phải mọi trái phiếu riêng lẻ đều có thể mua. Với nhiều trường hợp, cá nhân chuyên nghiệp chỉ được tham gia nếu trái phiếu có xếp hạng tín nhiệm và có tài sản bảo đảm, hoặc có xếp hạng tín nhiệm và được tổ chức tín dụng bảo lãnh thanh toán.

Thông điệp từ quy định mới khá rõ: trái phiếu riêng lẻ là sản phẩm có rủi ro, không dành cho người mua theo phong trào, không hiểu doanh nghiệp phát hành và không có khả năng chịu biến động.

Doanh nghiệp phát hành phải minh bạch ra sao?

Nghị định 200 đặt trách nhiệm lớn hơn lên doanh nghiệp phát hành. Trước hết, doanh nghiệp phải công bố rõ phương án phát hành: huy động bao nhiêu, dùng tiền vào việc gì, kỳ hạn bao lâu, lãi suất thế nào, tài sản bảo đảm ra sao, phương thức trả lãi và trả gốc như thế nào.

Nếu mục đích phát hành là thực hiện dự án đầu tư, giá trị phát hành phải gắn với tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu mục đích là cơ cấu lại nợ, giá trị phát hành phải căn cứ trên giá trị khoản nợ được cơ cấu. Cách tiếp cận này nhằm hạn chế tình trạng phát hành trái phiếu với mục đích chung chung, khiến nhà đầu tư không biết tiền của mình thực chất đi đâu.

Doanh nghiệp cũng phải theo dõi riêng nguồn vốn thu được từ trái phiếu. Với trái phiếu xanh, nguồn vốn càng phải được hạch toán, theo dõi riêng và sử dụng cho dự án đáp ứng tiêu chí xanh, môi trường theo quy định. Điều này giúp nhà đầu tư có cơ sở giám sát thay vì chỉ nghe cam kết bằng lời.

Một thay đổi đáng chú ý khác là doanh nghiệp không thể tùy tiện thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu hoặc thay đổi mục đích phát hành. Việc thay đổi phải được cấp có thẩm quyền thông qua, được nhóm trái chủ đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận, đồng thời doanh nghiệp phải hoàn thành mua lại trước hạn đối với những trái chủ không đồng ý với thay đổi đó.

Với nhà đầu tư, đây là điểm cần đọc kỹ. Khi mua trái phiếu, không chỉ xem lãi suất, mà phải xem điều khoản nào cho phép doanh nghiệp thay đổi kỳ hạn, thay đổi lãi suất, hoán đổi tài sản, mua lại trước hạn hoặc gia hạn thanh toán. Những chi tiết này thường nằm trong hồ sơ phát hành, nhưng lại quyết định trực tiếp quyền lợi của người mua khi thị trường gặp biến động.

Nghị định cũng yêu cầu doanh nghiệp phát hành chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ, hợp lệ của thông tin trong hồ sơ chào bán và tài liệu công bố thông tin. Doanh nghiệp phải giải thích cho nhà đầu tư về phương án phát hành, rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, rủi ro sử dụng vốn, quyền lợi và trách nhiệm của các bên.

Nói ngắn gọn, doanh nghiệp muốn huy động tiền từ trái phiếu phải minh bạch hơn; còn nhà đầu tư muốn mua trái phiếu phải chịu khó đọc kỹ hơn.

Nhà đầu tư cần soi 5 điểm trước khi mua trái phiếu riêng lẻ

Điểm đầu tiên cần soi là doanh nghiệp phát hành là ai. Nhà đầu tư cần biết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào, doanh thu và lợi nhuận ra sao, dòng tiền kinh doanh có ổn định không, có từng chậm trả nợ hay không, có liên quan đến các dự án pháp lý phức tạp hay không. Một thương hiệu nghe quen tai không đồng nghĩa với khả năng trả nợ chắc chắn.

Điểm thứ hai là mục đích phát hành. Doanh nghiệp phát hành để đầu tư dự án, cơ cấu lại nợ hay bổ sung vốn cho hoạt động khác? Nếu huy động để đảo nợ, nhà đầu tư cần thận trọng hơn vì doanh nghiệp có thể đang dùng khoản vay mới để trả khoản vay cũ. Nếu huy động cho dự án, cần xem dự án đó đã có pháp lý đầy đủ chưa, tiến độ ra sao, dòng tiền dự kiến đến từ đâu.

Điểm thứ ba là tài sản bảo đảm và bảo lãnh thanh toán. Có tài sản bảo đảm không đồng nghĩa chắc chắn an toàn. Nhà đầu tư cần xem tài sản đó là gì, đã được định giá bởi đơn vị nào, có dễ xử lý khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán không. Nếu tài sản bảo đảm là cổ phiếu, quyền tài sản hoặc tài sản hình thành trong tương lai, rủi ro có thể cao hơn so với các tài sản có tính thanh khoản rõ ràng.

Điểm thứ tư là xếp hạng tín nhiệm. Xếp hạng tín nhiệm không phải “tem bảo đảm” tuyệt đối, nhưng là một kênh tham khảo quan trọng để đánh giá năng lực trả nợ của doanh nghiệp. Nếu một trái phiếu lãi suất cao, kỳ hạn dài, doanh nghiệp đòn bẩy lớn nhưng không có xếp hạng tín nhiệm rõ ràng, nhà đầu tư càng phải đặt câu hỏi.

Điểm thứ năm là điều khoản trả nợ và quyền của trái chủ. Nhà đầu tư cần đọc rõ ngày trả lãi, ngày đáo hạn, quyền yêu cầu mua lại trước hạn, điều kiện doanh nghiệp được thay đổi kỳ hạn hoặc mục đích phát hành, cơ chế xử lý khi doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Đừng chỉ hỏi “lãi bao nhiêu một năm”, hãy hỏi thêm “nếu doanh nghiệp không trả đúng hạn thì tôi có quyền gì?”.

Với nhà đầu tư cá nhân, một nguyên tắc đơn giản là không nên dùng tiền cần cho sinh hoạt, tiền chữa bệnh, tiền học của con hoặc khoản tích lũy ngắn hạn để mua trái phiếu riêng lẻ. Trái phiếu có thể đem lại lãi suất cao hơn tiền gửi, nhưng tính thanh khoản và mức độ an toàn không giống tiền gửi ngân hàng.

Vì sao lãi suất cao thường đi kèm rủi ro cao?

Trong tài chính, lãi suất không tự nhiên cao. Khi một doanh nghiệp phải trả lãi cao hơn mặt bằng thông thường để vay tiền, điều đó thường phản ánh ít nhất một trong các yếu tố: doanh nghiệp cần vốn gấp, khả năng vay ngân hàng hạn chế, dự án có rủi ro cao hơn, dòng tiền chưa chắc chắn hoặc thị trường đang yêu cầu phần bù rủi ro lớn hơn.

Với tiền gửi ngân hàng, người gửi tiền gửi vào tổ chức tín dụng được quản lý theo khung an toàn riêng và có cơ chế bảo hiểm tiền gửi theo quy định. Với trái phiếu doanh nghiệp, người mua là chủ nợ của doanh nghiệp phát hành. Nếu doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, mất khả năng thanh toán hoặc tài sản bảo đảm khó xử lý, nhà đầu tư có thể phải chờ đàm phán, gia hạn, tái cơ cấu hoặc thậm chí đối mặt nguy cơ mất một phần vốn.

Vì vậy, lãi suất 10%, 12% hay cao hơn không nên được xem là “món hời” nếu nhà đầu tư chưa hiểu rõ rủi ro phía sau. Một khoản lãi cao trong vài kỳ đầu không có nhiều ý nghĩa nếu đến ngày đáo hạn doanh nghiệp không trả được gốc.

Sau giai đoạn thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp nhiều biến động, bài học lớn nhất với nhà đầu tư cá nhân là không mua sản phẩm tài chính chỉ vì lời giới thiệu quen biết, không mua vì thấy ngân hàng hoặc công ty chứng khoán phân phối, và không mua vì nghe nói “an toàn như tiết kiệm”. Đơn vị phân phối không nhất thiết là bên bảo đảm thanh toán cho trái phiếu, trừ khi có cam kết bảo lãnh thanh toán rõ ràng, hợp pháp và được ghi trong hồ sơ.

Nghị định 200 không làm biến mất rủi ro của trái phiếu doanh nghiệp, nhưng đặt ra hàng rào minh bạch hơn để thị trường vận hành có kỷ luật hơn. Phần còn lại nằm ở sự tỉnh táo của nhà đầu tư. Trước khi mua bất kỳ trái phiếu riêng lẻ nào, hãy tự trả lời 5 câu hỏi: doanh nghiệp có đủ tiền trả nợ không, tiền huy động dùng vào đâu, tài sản bảo đảm có thật và có giá trị không, trái phiếu có xếp hạng tín nhiệm không, và nếu rủi ro xảy ra thì quyền của mình được bảo vệ thế nào.

Trái phiếu doanh nghiệp có thể là kênh đầu tư hợp pháp và hữu ích cho nền kinh tế khi doanh nghiệp minh bạch, nhà đầu tư hiểu rủi ro và thị trường được giám sát chặt chẽ. Nhưng với người mua cá nhân, nguyên tắc đầu tiên vẫn phải là: đừng coi trái phiếu doanh nghiệp là tiền gửi ngân hàng có lãi suất cao hơn. Đó là một khoản cho doanh nghiệp vay, và đã cho vay thì phải biết rõ mình đang cho ai vay, vì sao họ cần vay và họ sẽ lấy tiền ở đâu để trả.