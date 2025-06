Kỳ họp thứ 30 HĐND thị xã Ayun Pa khóa XIII thông qua 4 Nghị quyết

Quang cảnh kỳ họp thứ 30 HĐND thị xã Ayun Pa khóa XIII. Ảnh: Vũ Chi

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm; UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2025.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng là 7.920,7ha, đạt 68,4% kế hoạch, tăng 48,45% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 1.614 tỷ đồng, đạt 59,82% kế hoạch, tăng 7,82% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước 251,07 tỷ đồng, đạt 60,59% so với dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND thị xã giao.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe người dân, giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh đó, các đại biểu được nghe Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã báo cáo về tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của MTTQ đối với hoạt động của HĐND, UBND và đại biểu HĐND thị xã 6 tháng đầu năm 2025; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; các tờ trình của UBND thị xã…

Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng các đồng chí được cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Vũ Chi

Kỳ họp đã xem xét, thông qua 4 dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết về thông qua kết quả giám sát công tác cấp phép và quản lý hoạt động của các hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2023; Nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 24, HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2024; Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2025.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông, bà: Ksor Vinh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Mai Thế Phụng-Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Nay Hồng Tâm-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã.