Kỳ họp thứ 24 Hội đồng nhân dân huyện Ia Pa khóa V thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Quang cảnh kỳ họp thứ 24 HĐND huyện Ia Pa khóa V. Ảnh: Mai Linh

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn huyện gieo trồng được 33.272 ha cây trồng các loại, đạt 88% kế hoạch và bằng 99,3% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt trên 160 tỷ đồng, đạt 51,52% so với kế hoạch và 87,86% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng đạt 730,9 tỷ đồng, đạt 52,3% kế hoạch và 104% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đến 30-6 đạt 19,7 tỷ đồng, đạt 92% dự toán tỉnh giao và 81% dự toán HĐND huyện giao.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, thông tin truyền thông, lao động việc làm được triển khai theo kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai đồng bộ, chặt chẽ theo đúng kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm, HĐND huyện cũng đã triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc, chương trình đề ra. Chất lượng giám sát, thẩm tra của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện ngày càng nâng cao; các kiến nghị sau giám sát được UBND huyện và các cơ quan, địa phương nghiêm túc tiếp thu, triển khai thực hiện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp giải quyết nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đã đề ra.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 24 HĐND huyện Ia Pa khóa V đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua 4 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và ngân sách cấp huyện năm 2024; Nghị quyết phân bổ kết dư ngân sách cấp huyện năm 2024; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 28-12-2015 của HĐND huyện về phê chuẩn “Phương án phát triển công tác khuyến công, khuyến nông và các hình thức tổ chức sản xuất giai đoạn 2016-2020”; Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Đây là cơ sở pháp lý để UBND huyện triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.