Kỳ họp thứ 27 HĐND tỉnh Gia Lai khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026: Thông qua 16 nghị quyết

Chủ trì kỳ họp có các ông, bà: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tham dự kỳ họp còn có ông Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy; các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cho biết: Kỳ họp thứ 27 HĐND tỉnh Gia Lai được tổ chức nhằm kịp thời giải quyết những nội dung, công việc mang tính cấp thiết, quan trọng của tỉnh. Kỳ họp diễn ra ngay sau khi Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và các luật mới được sửa đổi, bổ sung, nhất là Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành từ ngày 16-6-2025 và các nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã có hiệu lực và bắt đầu đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1-7-2025.

“Để đảm bảo triển khai hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7, kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Những nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp đã được UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật và được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra kỹ lưỡng, Thường trực HĐND, Đảng ủy HĐND báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định. Chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực, để HĐND xem xét, quyết định các nội dung trình tại kỳ họp đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp”-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ hai mươi bảy. Ảnh: Hà Duy

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 27 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Theo đó, trên cơ sở các tờ trình UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 16 nghị quyết quan trọng, gồm: giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; phân bố vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách địa phương; sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu nêu ý kiến về một số dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Hà Duy

Kỳ họp đã thống nhất các nghị quyết về: sử dụng nguồn tiền sử dụng đất của dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Gia Lai chưa phân bổ để cấp cho các dự án đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất chưa được cấp; phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2024; giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương năm 2025 cho các chương trình mục tiêu quốc gia; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025; phân cấp phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào mục đích liên doanh, liên kết; thông qua quy chế quản lý kiến trúc phường An Khê, phường An Bình và xã Cửu An; điều chỉnh biên chế công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai, điều chỉnh tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2025 tỉnh Gia Lai.

Kỳ họp cũng thông qua việc bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm: Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND ngày 9-12-2009 về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020; Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 9-12-2009 thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 đến năm 2020; Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 11-12-2014 thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Gia Lai đến năm 2025; Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 10-8-2021 liên quan đến các chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Đồng thời bãi bỏ Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 9-12-2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, bà Ayun H'Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã trình bày báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về việc không thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Rah Lan Lâm-Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai theo Tờ trình số 1717 ngày 16-6-2025 của UBND tỉnh Gia Lai. Lý do, vì ông Rah Lan Lâm đã có quyết định nghỉ hưu của Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định, do đó HĐND tỉnh không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm tại Kỳ họp thứ 27, HĐND tỉnh khóa XII.

Kỳ họp thứ hai mươi bảy HĐND tỉnh Gia Lai khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng thông qua việc bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trương Văn Đạt đề nghị: “Sau kỳ họp này, thay mặt chủ tọa kỳ họp, đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh kịp thời hoàn chỉnh các nghị quyết và thông báo kết quả kỳ họp để phổ biến nội dung các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua đến cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đề cao trách nhiệm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất đối với các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua, nhất là việc phân bổ các nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia đến cấp xã kịp thời, đảm bảo đủ nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh”.