Khánh thành Nhà bia lực lượng giao bưu B3 tại xã Krong

(GLO)- Chiều 10-3, Công an tỉnh Gia Lai và Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp về bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng-chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.