Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Nhiều giải pháp căn cơ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Tin liên quan Khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI

Dự hội nghị có đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI trong điều kiện có nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Tỉnh ủy; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân, tỉnh cơ bản đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”.

Kinh tế của tỉnh có bước phục hồi sau đại dịch Covid-19, duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với khu vực và bình quân cả nước; dự ước đến cuối nhiệm kỳ, 26 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra có khả năng đạt và vượt. Các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của Tỉnh ủy và việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả bước đầu đã tạo nên “cú hích” trên nhiều lĩnh vực. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng-an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm lãnh đạo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm tổ chức thực hiện, có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào chiều sâu; tỷ lệ kết nạp đảng viên và tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI.

Bên cạnh những mặt đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI. Cụ thể như: Công tác quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 còn chậm so với kế hoạch đề ra. Chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa bền vững; thu ngân sách chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, mới cân đối được gần 40% tổng chi. Một số dự án đầu tư chậm triển khai, vướng mắc trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính; công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh còn nhiều hạn chế, tồn tại.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi chưa được chú trọng đúng mức, chưa theo kịp tình hình thực tiễn; một số tổ chức Đảng chưa quan tâm đến công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, dẫn đến còn có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, phải xử lý…

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị: “Hội nghị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thẳng thắn đối với các nội dung, vấn đề đã nêu trong dự thảo Báo cáo giữa nhiệm kỳ, nhất là kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết. Trong đó, từng đồng chí cần thể hiện rõ chính kiến của mình với nhận xét, đánh giá trong dự thảo báo cáo, đề xuất bổ sung, làm rõ hoặc điều chỉnh, sửa đổi các nội dung; thẳng thắn chỉ ra hạn chế, tồn tại và phải trăn trở, quyết tâm, quyết liệt hơn trong thời gian đến nếu liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Đồng thời, tập trung phân tích nguyên nhân, dự báo một cách có cơ sở khoa học về bối cảnh, tình hình mới, từ đó đề xuất những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến cuối nhiệm kỳ”.

Về nguyên nhân dẫn đến chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa bền vững, thu ngân sách chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, mới cân đối được gần 40% tổng chi, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Anh Dũng cho rằng: Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được điều chỉnh kịp thời; các quy hoạch trọng tâm như quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết mặc dù đã được triển khai nhưng chưa gắn liền với các dự án kêu gọi đầu tư, nhất là các dự án có sử dụng đất.

Luật Đất đai chậm được sửa đổi, chưa tháo gỡ khó khăn, xung đột giữa Luật Đất đai với Luật Đấu thầu, Luật Tài sản công với Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư với Luật Khoáng sản, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các dự án đầu tư công, đấu giá tài sản trên đất gắn liền với đất, thực hiện các chính sách ưu đãi doanh nghiệp. Thị trường bất động sản biến động, đặc biệt, thị trường bất động sản đóng băng trong giai đoạn gần dẫn đến việc thực hiện các dự án đấu giá đất gặp khó khăn.

Nói về những tồn tại, vướng mắc ở địa phương, Bí thư Huyện ủy Krông Pa Tô Văn Chánh cho biết: Công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch chung của tỉnh hiện đang rất chậm. Vấn đề này nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc kêu gọi, thu hút đầu tư của các địa phương, trong đó có Krông Pa.

Bên cạnh đó, các địa phương phía Đông Nam tỉnh có vùng sản xuất cây thuốc lá rất lớn, tuy nhiên, hiện chưa có một nhà máy chế biến thuốc lá tại địa bàn. Tỉnh cần quan tâm tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà máy thuốc lá gắn với vùng nguyên liệu, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân cũng như mang lại nguồn thu ngân sách lớn cho địa phương.

Đề ra nhiều giải pháp căn cơ

Để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Hữu Hòa nêu giải pháp: Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tích cực kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để đầu tư và quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công. Tiếp tục xây dựng thông tin chi tiết về dự án đối với danh mục kêu gọi đầu tư; chủ động nghiên cứu, đề xuất cải tiến các thủ tục đầu tư để làm cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi là cơ sở quan trọng nhất để huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, mỏ vật liệu và các tài nguyên khác.

Còn Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Anh Dũng đề xuất giải pháp tăng thu ngân sách trong thời gian tới. Cụ thể, tăng cường công tác quản lý thu phù hợp với từng địa bàn, từng lĩnh vực, từng đối tượng; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương với Cục Thuế tỉnh trong công tác nắm bắt các nguồn thu, đặc biệt là các nguồn thu phát sinh, các khoản thu đặc thù; gắn khai thác có hiệu quả nguồn thu với nuôi dưỡng nguồn thu.

Bên cạnh đó, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân sớm phục hồi đầu tư phát triển, tạo nguồn thu bền vững. Đồng thời, các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ để tham mưu UBND tỉnh xây dựng lộ trình triển khai các dự án thu hút đầu tư, nhất là các dự án có sử dụng đất. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai xác định giá đất cụ thể để bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Thời gian tới, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xem đây là nền tảng, là cơ sở để định hướng đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, tập trung thực hiện song song các cấp độ quy hoạch xây dựng (nhất là quy hoạch chung TP. Pleiku), quy hoạch vùng huyện, quy hoạch điều chỉnh 3 loại rừng nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Phòng cháy, chữa cháy... để kịp thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, tiếp tục tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo, đặc biệt chú trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số bình quân trên 3%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Với quyết tâm hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI đề ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long khẳng định: Dựa trên đánh giá, phân tích những tồn tại, hạn chế cũng như các giải pháp mà hội nghị đề ra, UBND tỉnh sẽ tổ chức thực hiện, tháo gỡ cụ thể từng vướng mắc trên từng lĩnh vực. Đồng thời, tập trung rà soát, cải thiện môi trường đầu tư nhằm tạo điều kiện thu hút nguồn lực tái đầu tư phát triển; nhất là rà soát, tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm thu hút các dự án đầu tư nhà máy chế biến gắn với xây dựng vùng nguyên liệu. Cùng với đó, UBND tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai các quy hoạch mang tính chất song song theo Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16-6-2022 của Quốc hội để ngay khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt thì có khả năng phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố sớm xác định giá đất làm cơ sở bồi thường giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để triển khai đấu thầu, đấu giá, xây dựng các công trình đầu tư công. Đồng thời, chủ động hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các dự án còn dư địa để khi đủ điều kiện thì kịp thời tổ chức đấu thầu, đấu giá. Chuẩn bị quy hoạch các mỏ đất, mỏ đá phục vụ trước mắt và lâu dài cho các dự án đầu tư công.