(GLO)- Tham gia thảo luận về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn những mục tiêu cốt lõi, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực.

Sáng 25-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các ĐBQH thảo luận ở tổ về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Đối tượng thụ hưởng của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 là toàn bộ người dân Việt Nam. Trong đó ưu tiên các đối tượng: người sống ở khu vực khó khăn, miền núi, biên giới, biển đảo; người yếu thế; bà mẹ, trẻ em; thanh thiếu niên; các cặp vợ chồng, cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ; người có công với cách mạng; người cao tuổi; người di cư, lao động ở các khu công nghiệp.

Chương trình được thực hiện trên các tỉnh, thành phố trong cả nước, ưu tiên khu vực khó khăn, miền núi, biên giới, biển đảo. Thời gian thực hiện là 10 năm, từ năm 2026 đến hết năm 2035, với tổng vốn 125.478 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đặt ra vấn đề lựa chọn những mục tiêu, nội dung cốt lõi, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Tham gia thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) đặt ra vấn đề lựa chọn những mục tiêu, nội dung cốt lõi, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực.

Theo đại biểu (ĐB) Phớc, cần tập trung phòng dịch tốt để tránh lây lan dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thứ 2 là tập trung cho y tế cơ sở, đặc biệt là đầu tư trạm y tế xã để phục vụ được người dân nghèo. Cùng với đó là quan tâm đến y tế trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm…

“Các nội dung này phải được kết hợp hài hòa, hướng tới mục tiêu cốt lõi là phòng bệnh, khám chữa bệnh hiệu quả cho người dân. Muốn đạt được mục tiêu đó, cần đầu tư xây dựng hạ tầng hiện đại, có đầy đủ thiết bị và nhân lực”-ĐB Phớc nói.

ĐB Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh sự nguy hiểm của các bệnh không lây nhiễm. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

ĐB Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 rất cấp thiết trong tình hình hiện nay.

Theo ĐB Hiếu, quan trọng nhất là tổ chức thực hiện như thế nào để đạt hiệu quả nhanh và cao nhất. Có sự khác biệt rõ ràng giữa các địa phương trong cả nước (miền núi, đồng bằng, nông thôn, thành thị...) cũng như cách thức vào cuộc của chính quyền địa phương, nên cần thiết phải tổ chức thực hiện với mục tiêu khác nhau, không đầu tư dàn trải và có sự điều chỉnh kịp thời.

“Đơn giản như trạm y tế phường cách chỗ chúng ta ngồi vài trăm mét, sao lại xây dựng, cấp kinh phí rập khuôn giống trạm y tế xã ở Mù Cang Chải. Theo tôi, cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Y tế cần chủ động thiết kế khung tổ chức thực hiện ở các địa bàn khác nhau đi kèm với mục tiêu cụ thể của từng địa phương sau khi phối hợp khảo sát cùng nhau”-ĐB Hiếu đề xuất.

Ngoài ra, trong lĩnh vực chuyên môn của mình (Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), ĐB Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh sự nguy hiểm của các bệnh không lây nhiễm (tim mạch, đái tháo đường, COPD hay sức khỏe tâm thần).

ĐB Hiếu bày tỏ mong muốn có mục tiêu cụ thể trong dự án thành phần về quản lý, giảm tỷ lệ mắc và biến chứng, tàn phế của bệnh không lây nhiễm; giảm chi phí cho người dân. Đồng thời, bổ sung tiêu chí quản lý bằng công nghệ thông tin; các bệnh lý phổ biến và mạn tính này đều cần được quản lý sớm nhất và có thể bằng sổ sức khỏe điện tử, hoặc đơn giản là đầu tư một app theo dõi riêng áp dụng trong toàn quốc. Đây sẽ là bước đột phá mũi nhọn của chương trình mục tiêu nâng cao sức khỏe của người dân.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Tham gia thảo luận, ĐB Nguyễn Văn Cảnh quan tâm đến các mục tiêu cụ thể: 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất vào năm 2030 và 90% vào năm 2035; 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất vào năm 2030 và đạt 95% vào năm 2035.

ĐB Cảnh đề xuất cơ quan soạn thảo nghiên cứu thay đổi quy định “bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất” thành “nguy hiểm nhất”, hoặc “chi phí điều trị cao nhất”.