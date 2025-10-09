Chăm lo tốt hơn sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc củng cố và kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân từ tuyến y tế cơ sở.

Đầu tháng 9 vừa qua, đoàn công tác do Sở Y tế chủ trì đã nghiệm thu hoàn thành dự án công trình xây dựng mới và bổ sung trang thiết bị y tế cho 18 trạm y tế địa bàn phía Tây tỉnh, với tổng kinh phí đầu tư trên 98 tỷ đồng, thuộc Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Gia Lai.

Sau nghiệm thu, ngành chức năng tiến hành bàn giao các công trình về các địa phương để đưa vào hoạt động, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn.

Ngoài việc đầu tư về hạ tầng, ngành Y tế tỉnh cũng tổ chức luân phiên bác sĩ về trạm y tế nhằm đảm bảo đội ngũ thầy thuốc, đặc biệt là bác sĩ để phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ngay từ tuyến y tế cơ sở, nhất là các địa phương có điều kiện khó khăn về KT-XH, góp phần cải thiện đời sống và sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phó Giám đốc Sở Y tế Lý Minh Thái

Ông Lý Minh Thái-Phó Giám đốc Sở Y tế-cho biết: Được sự quan tâm của Bộ Y tế và các cấp, tỉnh đã có những bước tiến đáng kể trong công tác đầu tư cho y tế cơ sở.

Tại địa bàn phía Tây tỉnh, cùng với 18 trạm y tế theo chuẩn quy định của Bộ Y tế vừa mới hoàn thành, đã xây dựng mới và nâng cấp 59 trạm y tế tuyến xã thuộc tỉnh Gia Lai (cũ) trong giai đoạn 2022-2024 từ nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ.

Theo ông Thái, hiện nay, các trạm y tế sau đầu tư đã cơ bản đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn để phục vụ người dân. Điều này giúp tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ y tế tại địa phương, góp phần giảm tải cho tuyến trên và nâng cao chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, các xã vùng khó khăn.

Nhân viên y tế tư vấn, hướng dẫn người dân trong chăm sóc sức khỏe, phòng-chống dịch bệnh tại Trạm y tế xã Đak Sơ Mei. Ảnh: Như Nguyện

Trung tâm Y tế Đak Đoa quản lý 3/18 trạm y tế được xây dựng mới nêu trên, trong đó có 2/3 trạm y tế nằm trên địa bàn xã Đak Sơmei là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, với trên 90% dân số là người dân tộc thiểu số.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đồng-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đak Sơmei-chia sẻ: 2 trạm y tế mới được bàn giao gồm trạm chính đặt tại trung tâm xã và trạm cơ sở 2 đặt tại khu vực vùng sâu, cách trung tâm xã gần 40 km.

2 trạm này đã đảm bảo các phòng chức năng và trang thiết bị y tế, thuốc men, đều có bác sĩ, y sĩ và nữ hộ sinh, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại cơ sở. Mỗi trạm trung bình một tháng thăm khám cho khoảng 300 người dân.

Nhân viên y tế xã Đak Sơmei tuyên truyền, hướng dẫn chị Keo (ở giữa, làng Đê Gôh) cách chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Ảnh: Như Nguyện

Cũng như nhiều người dân tại xã Đak Sơmei, chị Keo (làng Đê Gôh) phấn khởi khi trạm y tế mới đi vào hoạt động. “Trạm ngay gần nơi mình sinh sống nên tiện cho người dân đến khám, chữa bệnh. Vừa rồi mình có chở con lên thăm khám, bác sĩ khám bệnh, tư vấn cụ thể và cấp thuốc miễn phí”- chị Keo cho biết.

Trung tâm Y tế Phú Thiện đang quản lý 10 trạm y tế (3 trạm chính tại các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao và 7 điểm trạm), trong đó có 4 trạm y tế đầu tư xây dựng mới nêu trên.

Ông Bùi Phi Sang-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế Phú Thiện-cho biết: Nhờ được đầu tư xây dựng, 9/10 trạm y tế đã khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị đầy đủ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn. Riêng Trạm Y tế xã Chư A Thai chưa đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất thì sắp tới cũng đã có dự án đầu tư xây dựng mới.

“Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực y tế đã góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở, nên người dân cũng hết sức phấn khởi, đánh giá cao”- ông Sang nhấn mạnh.