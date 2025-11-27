Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm hỏi, trao quà cho người dân vùng bão lũ

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Sáng 27-11, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão lũ và thăm hỏi, trao quà cho người dân tại các xã: Ngô Mây, Tuy Phước và Tuy Phước Đông.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải.

Lãnh đạo các xã đã báo cáo nhanh với đồng chí Nguyễn Ngọc Lương về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống người dân.

2-pbttu-tang-bang-tuong-trung-cho-xa-tuy-phuoc-dong.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 2 từ phải sang) trao bảng tượng trưng hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho xã Tuy Phước Đông. Ảnh: N.H

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương trong công tác ứng phó với thiên tai và khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ. Đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chia sẻ những mất mát, khó khăn người dân phải gánh chịu trong các đợt bão lũ vừa qua.

Đồng thời nhấn mạnh: Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, chia sẻ với những thiệt hại, tổn thất, khó khăn mà người dân các địa phương đang gặp phải; luôn đồng hành, kịp thời có những chính sách hỗ trợ để sớm khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, giúp người dân ổn định cuộc sống.

1-pbttu-trao-qua-cho-ba-trinh-thi-lang.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (giữa) trao quà cho bà Trình Thị Lang, ở thôn Mỹ Long, xã Ngô Mây. Ảnh: N.H
3-pbttu-tham-hoi-tang-qua-nguoi-dan-thon-kim-dong-xa-tuy-phuoc-dong.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương trao quà cho bà Đỗ Thị Ba, ở thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông. Ảnh: N.H

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, lực lượng chức năng các xã tiếp tục quan tâm, chăm lo để người dân sớm ổn định cuộc sống, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần triển khai quyết liệt hiện nay.

Đồng chí cũng mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", đùm bọc lẫn nhau để sớm vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

4-pbttu-nguyen-ngoc-luong-tang-qua-cho-cac-em-hoc-sinh-xa-tuy-phuoc.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương trao quà cho học sinh ở xã Tuy Phước. Ảnh: N.H

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đã trao quà cho các hộ bị thiệt hại nặng nề do bão lũ và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã: Ngô Mây, Tuy Phước và Tuy Phước Đông.

