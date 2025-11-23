Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra thiệt hại sau mưa lũ tại các khu công nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
XUÂN ĐỊNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 23-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ tại Khu Công nghiệp (KCN) Phú Tài và KCN Long Mỹ. 

Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp tại KCN Phú Tài, với 33 doanh nghiệp bị ngập sâu, làm hư hỏng máy móc, thiết bị và hạ tầng phụ trợ.

pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-tuan-thanh-kiem-tra-thiet-hai-sau-mua-lu-tai-cong-ty-cp-nem-goi-quy-nhon-kcn-phu-tai.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra thiệt hại sau mưa lũ tại Công ty CP Nệm gối Quy Nhơn, KCN Phú Tài. Ảnh: Xuân Định

Nhiều đơn vị đang trong quá trình khắc phục hậu quả của bão số 13, nay tiếp tục chịu thêm tổn thất mới với tổng thiệt hại ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

Sau khi nước rút, bùn đất phủ dày các nhà xưởng; nhiều kiện hàng, nguyên liệu và thành phẩm bị hư hỏng hoàn toàn; hệ thống máy móc của nhiều doanh nghiệp cũng bị ngập nước khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn nghiêm trọng.

Qua kiểm tra thực tế tại KCN Phú Tài và KCN Long Mỹ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp xây dựng phương án hỗ trợ tài chính; ưu tiên nguồn lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có mức thiệt hại lớn, nhằm vừa đẩy nhanh công tác khắc phục, vừa bảo đảm ổn định việc làm cho công nhân.

UBND tỉnh xác định nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai lần này là ưu tiên hàng đầu, tập trung khôi phục nhanh hạ tầng công nghiệp, bảo vệ tài sản doanh nghiệp và giữ vững đời sống, việc làm cho người lao động-thể hiện tinh thần “đi cùng, đứng cạnh doanh nghiệp” trong thời điểm khó khăn.

pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-tuan-thanh-kiem-tra-thiet-hai-sau-mua-lu-tai-cong-ty-cp-nem-goi-quy-nhon-kcn-phu-tai-anh-xuan-dinh.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (giữa) kiểm tra thiệt hại sau mưa lũ tại Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm, KCN Phú Tài. Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng lưu ý các doanh nghiệp cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường các biện pháp phòng-chống thiên tai và chủ động ứng phó với những đợt mưa lũ tiếp theo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thời sự

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vào chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ

Thời sự

(GLO)- Lúc 22 giờ ngày 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Thời sự

(GLO)- Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu cần chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ

Thời sự

(GLO)-Tại cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vào chiều 20-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong mọi quyết định ứng phó mưa lũ, phải đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên trên hết. 

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Thời sự

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

ĐB Nguyễn Thị Mai Phương đề xuất nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng.

Nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng

Thời sự

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều 19-11 về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) đề xuất nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng.

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

Thời sự

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã bị ngập lụt, trong đó có 10.426 hộ dân có nhà bị ngập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

null