Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra thiệt hại sau mưa lũ tại các khu công nghiệp

(GLO)- Chiều 23-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ tại Khu Công nghiệp (KCN) Phú Tài và KCN Long Mỹ.

Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp tại KCN Phú Tài, với 33 doanh nghiệp bị ngập sâu, làm hư hỏng máy móc, thiết bị và hạ tầng phụ trợ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra thiệt hại sau mưa lũ tại Công ty CP Nệm gối Quy Nhơn, KCN Phú Tài. Ảnh: Xuân Định

Nhiều đơn vị đang trong quá trình khắc phục hậu quả của bão số 13, nay tiếp tục chịu thêm tổn thất mới với tổng thiệt hại ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

Sau khi nước rút, bùn đất phủ dày các nhà xưởng; nhiều kiện hàng, nguyên liệu và thành phẩm bị hư hỏng hoàn toàn; hệ thống máy móc của nhiều doanh nghiệp cũng bị ngập nước khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn nghiêm trọng.

Qua kiểm tra thực tế tại KCN Phú Tài và KCN Long Mỹ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp xây dựng phương án hỗ trợ tài chính; ưu tiên nguồn lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có mức thiệt hại lớn, nhằm vừa đẩy nhanh công tác khắc phục, vừa bảo đảm ổn định việc làm cho công nhân.

UBND tỉnh xác định nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai lần này là ưu tiên hàng đầu, tập trung khôi phục nhanh hạ tầng công nghiệp, bảo vệ tài sản doanh nghiệp và giữ vững đời sống, việc làm cho người lao động-thể hiện tinh thần “đi cùng, đứng cạnh doanh nghiệp” trong thời điểm khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (giữa) kiểm tra thiệt hại sau mưa lũ tại Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm, KCN Phú Tài. Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng lưu ý các doanh nghiệp cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường các biện pháp phòng-chống thiên tai và chủ động ứng phó với những đợt mưa lũ tiếp theo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.