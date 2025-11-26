Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng-chống bão số 15

(GLO)- Sáng 26-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng-chống bão số 15, kết nối trực tuyến với các địa phương ven biển từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Chính phủ.

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về cơn bão số 15 trên biển Đông: Hồi 4 giờ ngày 26-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 15 ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13, có khả năng mạnh thêm. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Vùng nguy hiểm trên biển của bão trong 24 giờ tới từ 10,0-14,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cho biết: Trong tháng 11-2025, tỉnh Gia Lai liên tiếp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 đến 20-11. Đây là chuỗi thiên tai nặng nề nhất trong nhiều năm qua, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản và hạ tầng của tỉnh.

Các đợt bão lũ liên tiếp gây thiệt hại cho tỉnh trên 11.500 tỷ đồng, trong đó riêng bão số 13 gây thiệt hại hơn 10.000 tỷ đồng. Hai đợt thiên tai đã làm 5 người chết; hơn 92.000 nhà dân bị hư hỏng, ngập nước; trên 170 tuyến giao thông và 500 cầu, cống bị hư hại; hàng trăm cơ sở giáo dục, y tế, thủy lợi, điện lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Về công tác ứng phó với bão số 15, tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 24-11, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó thiên tai trong những ngày tới.

Rà soát tất cả các khu vực nguy cơ cao, chuẩn bị phương án sơ tán dân; yêu cầu 135 xã, phường sẵn sàng kích hoạt ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ". Điều tiết hạ thấp mực nước tất cả các hồ chứa lớn, dành dung tích sẵn sàng cắt lũ theo đúng quy trình.

Đến sáng 26-11, dung tích trống toàn hệ thống hồ đạt mức an toàn để đón lũ tiếp theo. Tổ chức duy trì trực 24/24 giờ hằng ngày, đảm bảo thông tin thông suốt; chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng cứu tại chỗ, nhất là tại các khu vực có nguy cơ chia cắt. Đôn đốc sửa chữa nhanh hạ tầng thiết yếu sau đợt lũ, bảo đảm tính sẵn sàng trước nguy cơ bão tiếp theo.

Trong bối cảnh tỉnh vừa trải qua "thiên tai kép" và nguồn lực đã cạn kiệt, để ứng phó hiệu quả với bão số 15 và tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử, tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực khắc phục hạ tầng giao thông, thủy lợi; bố trí kinh phí tái thiết khu vực bị thiệt hại đặc biệt nặng; tiếp tục hỗ trợ về lương thực, an sinh xã hội, phương tiện cứu hộ, vật tư phòng-chống thiên tai.

Chia sẻ với những thiệt hại do các đợt bão lũ gây ra với tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá công tác di dời dân được tỉnh thực hiện rất triệt để; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Về hạn chế cần rút kinh nghiệm sau các đợt bão lũ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh cần quy hoạch các khu tái định cư, sớm di dời người dân tại các vùng ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ; tính toán kỹ công tác quy hoạch đồng bộ hạ tầng để tránh xung đột; rà soát đánh giá lại mức lũ lịch sử để hoàn chỉnh bản đồ ngập lụt để có phương án đối phó kịp thời, hiệu quả.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các tỉnh miền Trung vừa phải trải qua các đợt bão lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hiện nay, cơn bão số 15 đang diễn biến khá phức tạp trên biển Đông, nhiều khả năng ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh khu vực miền Trung.

Để chủ động ứng phó với bão số 15, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kích hoạt ngay các biện pháp phòng-chống bão, khẩn trương thông báo cho tàu thuyền di dời khỏi vùng ảnh hưởng của bão. Chính quyền các địa phương chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng phòng-chống bão lũ, nhất là ở nơi có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt sâu.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương rà soát lại bản đồ ngập lụt, vùng sạt lở, lũ quét để chủ động xây dựng các phương án, kịch bản di dời, sơ tán dân kịp thời. Chủ động các phương án phòng-chống bão lũ theo phương châm “4 tại chỗ” theo các kịch bản ứng phó với bão lũ. Bên cạnh đó cần đánh giá lại toàn bộ quy trình vận hành liên hồ chứa, quy trình xả lũ, xây dựng bản đồ ngập lụt, sạt lở đất để chủ động các phương án ứng phó.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ, phục hồi sản xuất, kinh doanh. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, không để người dân có tâm lý lơ là, chủ quan trong phòng-chống bão, lũ. Các lượng lực quân đội, Công an bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán người dân khi có bão lũ xảy ra.