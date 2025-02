Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Gia Lai ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2029

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số hội, đoàn thể, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo Hội CCB tỉnh và Hội Cựu CAND tỉnh.

Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2029. Ảnh: M.N

Theo nội dung ký kết, 2 đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho hội viên; tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, truyền thống dân tộc, Quân đội Nhân dân, CAND; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Trung ương Hội cựu CAND, Hội CCB tỉnh, Hội cựu CAND tỉnh.

Bồi dưỡng đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng-chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, hội viên; phối hợp thực hiện tốt các chương trình Quốc gia về phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội; các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tham gia với lực lượng Quân đội Nhân dân, CAND từ tỉnh đến cơ sở xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Hai tổ chức phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên Hội CCB, hội viên Hội Cựu CAND, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới Quốc gia và an ninh chính trị-trật tự, an toàn xã hội địa phương. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy có hiệu quả các tổ hòa giải, góp phần tích cực vào việc giải quyết các vụ việc phức tạp ở địa phương. Vận động hội viên CCB, hội viên Cựu CAND tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Quân đội Nhân dân, CAND, Hội CCB tỉnh, Hội cựu CAND tỉnh và các địa phương phát động. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng của đất nước và địa phương, Quân đội Nhân dân, CAND và của Hội cho thế hệ trẻ…

Quang cảnh hội nghị ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: M.N

Tại hội nghị, đại diện 2 đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2025-2029.

Chương trình phối hợp góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò của các cấp Hội CCB và Hội Cựu CAND trong tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng củng cố tổ chức Hội CCB, Hội Cựu CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó, giúp đỡ nhau trên tinh thần đoàn kết, tình đồng chí, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.