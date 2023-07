(GLO)- Kể từ khi thành lập (năm 2020) đến nay, mỗi năm, Công ty TNHH một thành viên Thái Xuân Biên (thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) cung ứng gần 8 triệu cây keo, bạch đàn cấy mô ra thị trường với tổng doanh thu 10 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.