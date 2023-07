Gia Lai đứng đầu cả nước về số ca tử vong do bệnh dại

Theo dõi Báo Gia Lai trên

(GLO)- Theo Bộ Y tế, tính từ đầu năm 2023 đến ngày 2-7, toàn quốc ghi nhận 41 ca tử vong do bệnh dại; trong đó, Gia Lai ghi nhận 8 trường hợp, đứng đầu cả nước. Đa phần các trường hợp tử vong do bệnh dại tại Gia Lai là do sau khi bị chó cắn không đi tiêm phòng.