Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai chuyển tiếp các dự án y tế giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch sau buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình cơ sở vật chất và nhu cầu, danh mục các dự án đầu tư công ngành Y tế tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 tổ chức vừa qua.

Theo đó, ngành Y tế tỉnh Gia Lai (cũ) tiếp tục triển khai các dự án đã được duyệt có kế hoạch vốn là 383,383 tỷ đồng, gồm: Xây dựng Bệnh viện 331; xây dựng mới và trang thiết bị cho Khối phụ - sản của Bệnh viện Nhi, Trung tâm Y tế huyện Kbang; mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Gia Lai...

he-thong-may-dsa-hien-dai-da-duoc-lap-dat-tai-khoa-tim-mach-benh-vien-da-khoa-tinh-gia-lai-va-chuan-bi-dua-vao-su-dung-anh-nhu-nguyen.jpg
Năm 2023, tỉnh Gia Lai đầu tư và đưa vào vận hành Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai góp phần nâng cao chất lượng điều trị tim mạch cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Ngành Y tế tỉnh Bình Định (cũ) tiếp tục triển khai các dự án đã được duyệt có kế hoạch vốn là 1.250,994 tỷ đồng, gồm: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (xây dựng mới nguyên nguyên); nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Mắt Bình Định (giai đoạn 2); xây dựng Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn (cơ sở 2)...

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế và các chủ đầu tư khẩn trương triển khai các công trình nêu trên, đảm bảo theo quy định và đưa vào vận hành hiệu quả, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Được biết, trước hợp nhất tỉnh, ngành Y tế tỉnh Gia Lai (cũ) đã triển khai 17 dự án đầu tư công như: Nâng cấp, cải tạo khối nhà khu B và khối nhà khu C Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, xây dựng Bệnh viện 331, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC); đầu tư khu xạ trị và mua sắm trang thiết bị hiện đại....

Đặc biệt, năm 2023, đầu tư và đưa vào vận hành Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, góp phần nâng cao chất lượng điều trị tim mạch, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại ngay tại tỉnh; tổng mức đầu tư 1.358,106 tỷ đồng.

cac-bac-si-benh-vien-da-khoa-gia-lai-thuc-hien-chup-mach-bang-he-thong-may-dsa-cho-benh-nhan-anh-nhu-nguyen.jpg
Gia Lai sẽ chuyển tiếp các dự án y tế giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026- 2030, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Đối với ngành Y tế tỉnh Bình Định (cũ), đã triển khai 18 dự án đầu tư công và đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như Khu điều trị - Nhà hành chính Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, cùng 5 Trung tâm Y tế huyện được nâng cấp, mở rộng... và đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các bệnh viện; tổng mức đầu tư 1.389,03 tỷ đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

Từ thiện

(GLO)- Giữa nhịp sống nhộn nhịp của phố núi, quán ăn thiện nguyện Yên Vui (số 50, đường Thống Nhất, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vẫn thầm lặng trao những bữa cơm 2.000 đồng hỗ trợ người nghèo, sinh viên khó khăn và những mảnh đời neo đơn.

Giữ lửa nghề rèn ở phường An Bình. Ảnh: Ngọc Minh

Giữ lửa nghề rèn ở phường An Bình

Xã hội

(GLO)- Trên địa bàn phường An Bình (tỉnh Gia Lai) có gần chục lò rèn. Để giữ lửa nghề, các lò rèn đã chủ động đầu tư máy móc, trang-thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa, sản xuất nông cụ của người dân và mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Ngoài làm tốt nhiệm vụ giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.

Hội đồng già làng giữ lửa đoàn kết ở Đê Kjiêng

Hội đồng già làng giữ lửa đoàn kết ở Đê Kjiêng

Đời sống

(GLO)- Làng Đê Kjiêng (xã Ayun) nằm ở vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Trong khi nhiều làng dân tộc thiểu số chỉ có 1 già làng, thì ở ngôi làng Bana này lại có hẳn một hội đồng già làng gồm 6 thành viên. Họ là những trụ cột tinh thần, ngày ngày âm thầm gắn kết cộng đồng và giữ gìn nếp làng.

Đoàn tình nguyện của tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Gia lai: 45 thành viên đoàn tình nguyện tham gia khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Khánh Sơn

Từ thiện

(GLO)- Ngày 23.8, tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), Câu lạc bộ Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

Xã hội

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Xã hội

(GLO)- Từ ngày 21 đến 27-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông-lâm-ngư-diêm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động có thu nhập thấp năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

Từ thiện

(GLO)- Ngày 21-8, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) đến thăm và trao 2 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu (SN 2018, là trẻ mồ côi trú tại làng Kol, xã Kdang).

Lữ đoàn 572 hỗ trợ 2 gia đình khó khăn “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Lữ đoàn 572 hỗ trợ 2 gia đình khó khăn “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Sáng 20-8, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 572, Quân khu 5) do Trung tá Hồ Đức Thiên-Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn và Trung tá Mai Văn Hòa-Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn trực tiếp chỉ huy đã đến hỗ trợ ngày công “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho các gia đình khó khăn ở Gia Lai.

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

Đời sống

(GLO)- Qua hơn 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Vinh đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ người dân tộc thiểu số.

null