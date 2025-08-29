Gia Lai chuyển tiếp các dự án y tế giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030

(GLO)- Đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch sau buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình cơ sở vật chất và nhu cầu, danh mục các dự án đầu tư công ngành Y tế tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 tổ chức vừa qua.

Theo đó, ngành Y tế tỉnh Gia Lai (cũ) tiếp tục triển khai các dự án đã được duyệt có kế hoạch vốn là 383,383 tỷ đồng, gồm: Xây dựng Bệnh viện 331; xây dựng mới và trang thiết bị cho Khối phụ - sản của Bệnh viện Nhi, Trung tâm Y tế huyện Kbang; mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Gia Lai...

Năm 2023, tỉnh Gia Lai đầu tư và đưa vào vận hành Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai góp phần nâng cao chất lượng điều trị tim mạch cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Ngành Y tế tỉnh Bình Định (cũ) tiếp tục triển khai các dự án đã được duyệt có kế hoạch vốn là 1.250,994 tỷ đồng, gồm: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (xây dựng mới nguyên nguyên); nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Mắt Bình Định (giai đoạn 2); xây dựng Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn (cơ sở 2)...

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế và các chủ đầu tư khẩn trương triển khai các công trình nêu trên, đảm bảo theo quy định và đưa vào vận hành hiệu quả, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Được biết, trước hợp nhất tỉnh, ngành Y tế tỉnh Gia Lai (cũ) đã triển khai 17 dự án đầu tư công như: Nâng cấp, cải tạo khối nhà khu B và khối nhà khu C Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, xây dựng Bệnh viện 331, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC); đầu tư khu xạ trị và mua sắm trang thiết bị hiện đại....

Đặc biệt, năm 2023, đầu tư và đưa vào vận hành Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, góp phần nâng cao chất lượng điều trị tim mạch, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại ngay tại tỉnh; tổng mức đầu tư 1.358,106 tỷ đồng.

Gia Lai sẽ chuyển tiếp các dự án y tế giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026- 2030, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Đối với ngành Y tế tỉnh Bình Định (cũ), đã triển khai 18 dự án đầu tư công và đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như Khu điều trị - Nhà hành chính Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, cùng 5 Trung tâm Y tế huyện được nâng cấp, mở rộng... và đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các bệnh viện; tổng mức đầu tư 1.389,03 tỷ đồng.