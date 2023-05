Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Cường cho biết, hiện tình hình cung-cầu điện nói chung khá khó khăn; việc đưa nguồn mới vào vận hành còn khá khiêm tốn. Riêng trong 10 ngày đầu tháng 5-2023, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino gây hạn hán, phụ tải tăng đột biến. Mực nước ở các hồ chứa rất thấp, lượng nước trữ trong một số hồ chứa lớn thiếu hụt từ vài chục đến hàng trăm triệu m3, nhất là khu vực Trung bộ và Tây Nguyên.

Riêng trên địa bàn Gia Lai, lượng nước về các hồ thủy điện đã giảm hơn 30% so với bình quân các năm. Tại thời điểm ngày 19-5, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sê San 4 là 209,94 m (mực nước chết là 210 m); hồ thủy điện Ia Ly là 493,69 m (mực nước chết là 490 m); hồ thủy điện An Khê-Ka Nak là 504,66 m (mực nước chết là 485 m). Nhiều nhà máy thủy điện nhỏ chỉ phát được 3-5 tiếng (giờ cao điểm). Do nắng nóng, điện tiêu thụ trong 4 tháng đầu năm tăng 9,63% so với cùng kỳ năm 2022, tình hình đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn.

Do vậy, ông Nguyễn Đức Cường bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai các giải pháp về tiết kiệm điện tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị chiếu sáng công cộng, nhà hàng, khách sạn… Đồng thời đẩy mạnh truyền thông về tình hình cung ứng điện khó khăn trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết, cùng chia sẻ khó khăn và tăng cường thực hành tiết kiệm điện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chia sẻ, hỗ trợ tỉnh trong việc đảm bảo cung ứng điện và đẩy mạnh các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tiết kiệm điện, đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện trên địa bàn. Tỉnh cũng đề nghị ngành điện tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm cung ứng điện đầy đủ, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.