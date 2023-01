Doanh nghiệp Gia Lai và những kỳ vọng trong năm mới

Là 1 trong 3 doanh nghiệp của tỉnh xuất sắc được Bộ Công thương bình chọn là “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021, Công ty TNHH Hoa Trang Gia Lai (phường Trà Bá, TP. Pleiku) đang từng bước khẳng định được vị thế của mình trong nước và trên trường quốc tế. Trong hành trình đưa nông sản của địa phương ra thế giới, Hoa Trang Gia Lai đã đầu tư nhà kho và nhà xưởng với diện tích gần 10.000 m2, dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại nhất hiện nay, công suất sản xuất lên đến 500 tấn/ngày và công nghệ phân loại hạt công suất đạt 12,5 tấn/giờ; theo đó, trung bình sản lượng xuất của Hoa Trang Gia Lai đạt trên 60.000 tấn mỗi năm với tổng doanh thu trên 2.500 tỷ đồng, trong đó sản lượng xuất khẩu chiếm trên 50.000 tấn, tương đương 80 triệu USD.

Ông Nguyễn Văn Thành-Giám đốc Công ty TNHH Hoa Trang Gia Lai cho biết, để có thể đưa sản phẩm vào các thị trường khó tính như Mỹ, Anh, Italia, Singapore, Thụy Sĩ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập…, khoảng 50% sản lượng cà phê xuất khẩu của Công ty được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như UTZ, 4C. “Gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nông sản, tôi hiểu rằng tính bền vững như một chiến lược kinh doanh cốt lõi. Chúng tôi đã tăng cường khả năng kiểm soát rủi ro bằng cách đầu tư vào chất lượng và nhà máy chế biến để đổi mới chất lượng sản phẩm, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, để tạo ra môi trường làm việc và lựa chọn các đối tác bền vững trên toàn thế giới. Điều đó đã giúp chúng tôi vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách, từng bước khẳng định được uy tín, thương hiệu của mình đối với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước”.

Với phương châm “Tận tâm-Uy tín-Chuyên nghiệp”, hiện Hoa Trang Gia Lai đã là 1 trong 13 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín nhất Việt Nam, nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, và là 1 trong 3 doanh nghiệp của tỉnh xuất sắc được Bộ Công thương bình chọn là “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021. Cánh cửa bước vào thị trường châu Âu đã mở rộng hơn với doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Gia Lai nói riêng. Với Hoa Trang Gia Lai, đây tiếp tục là một trong những động lực giúp doanh nghiệp thuận lợi mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia vào chuỗi giá trị cũng như mạng lưới sản xuất toàn cầu trong năm 2023.

Cũng là một doanh nghiệp được vinh danh trong danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021, Công ty cổ phần Chè Biển Hồ (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) đang quản lý trên 1.100 ha chè với quy trình sản xuất được canh tác toàn bộ bằng phương pháp hữu cơ, công suất chế biến khoảng 40 tấn/ngày. Chè Biển Hồ đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Sản phẩm chè Biển Hồ, ngoài tiêu thụ trong nước thì còn được xuất khẩu sang Nga và các nước Đông Âu. “Nhờ biết tận dụng được các lợi thế về vùng nguyên liệu, canh tác theo hướng hữu cơ, cùng với những đầu tư, cải tiến về công nghệ, thời gian qua, chè Biển Hồ đã dần nâng cao chất lượng sản phẩm và được người tiêu dùng ưa chuộng. Để tiếp tục tăng sản lượng tiêu thụ, chúng tôi sẽ cố gắng đa dạng hóa mẫu mã cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm trong thời gian tới”-ông Trịnh Đình Trường-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chè Biển Hồ chia sẻ.

Mới thành lập được 2 năm và hoạt động ở lĩnh vực thương mại-dịch vụ, anh Hồ Thiên Anh-Giám đốc Công ty TNHH Thiên Anh (phường Hội Thương, TP. Pleiku) cho hay: “Với một doanh nghiệp còn non trẻ, chúng tôi không đặt ra mục tiêu gì to lớn, quá sức mà trước mắt, ngoài kênh bán hàng truyền thống, chúng tôi sẽ cố gắng đa dạng kênh bán hàng, như qua sàn thương mại điện tử, các mạng xã hội như facebook, zalo, tiktok... Cùng với đó là chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong quá trình quản lý, chuẩn bị nguồn nhân lực để bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ”.

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, toàn tỉnh có 900 doanh nghiệp được thành lập mới trong năm 2021, và tiếp tục tăng thêm gần 1.000 doanh nghiệp trong năm 2022. Điều này cho thấy, dù những ảnh hưởng, tác động sau đại dịch Covid-19 vẫn còn hiện hữu, nhưng số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng, chứng tỏ cộng đồng doanh nghiệp đang rất tin tưởng vào những cơ hội phát triển mới. Nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực hết sức để phục hồi, và cũng có không ít doanh nghiệp đã phục hồi và chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tăng tốc. Sự phát triển đó của cộng động doanh nghiệp đã góp phần vào những thành tựu chung của tỉnh với những con số rất đáng phấn khởi vào cuối năm qua, như tốc độ tăng tổng sản phẩm (theo giá so sánh 2010) đạt 9,27%; giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp-thủy sản đạt 33.823 tỷ đồng, tăng 6,67% so với năm 2021; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 89.643 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 660 triệu USD, tăng 8,2% so với năm 2021; thu ngân sách đạt trên 5.600 tỷ đồng...

Đón chào năm mới 2023 với nhiều chờ mong, những thành tựu mà Gia Lai đạt được đã tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh về sự bứt phá, vươn lên, vững tin hội nhập sâu rộng với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.