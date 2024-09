Đoàn kết xây dựng huyện Kbang ngày càng giàu đẹp, văn minh

(GLO)- Tối 10-9, MC Hoàng Nam (Á quân Én Xuân 2021) kết nối với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại Trường Mầm non Hướng Dương điểm trường làng Châm Anel (phường Chi Lăng).

(GLO)- Theo UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), thành phố hiện có 59.361 học sinh sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 97,54% tổng số HSSV, tăng 2,84% so với năm học trước. Toàn thành phố có 29/61 đơn vị trường học có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%.

Trong 5 ngôi nhà bị vùi lấp do sạt lở đất, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 thi thể.

(GLO)- Theo báo cáo nhanh của Cục Phòng-chống đê điều và phòng-chống thiên tai (Bộ NN và PTNT), tính đến 12 giờ trưa 9-9, bão số 3 và mưa lũ sau bão đã khiến 59 người chết và mất tích; trong đó do bão 9 người; sạt lở đất, lũ quét 44 người; do lũ cuốn 6 người. Con số thiệt hại vẫn chưa dừng lại.

Bộ Công an đề xuất sửa luật, trong đó bổ sung quy định phạm nhân có quyền được hiến mô, một phần bộ phận cơ thể.

Mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến 108 căn nhà ở Yên Bái bị hư hỏng, nhiều cột điện, cây xanh bị gãy đổ.

Chiều 7-9, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho hay từ 7 giờ 45 phút ngày 7-9 đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an TP Hải Phòng đã đã tìm kiếm, tiếp cận và di chuyển được khoảng 130 người thoát khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.