Trung Nam Group hỗ trợ tỉnh Gia Lai 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

NGỌC HÀ
(GLO)- Sáng 26-11, tại phường Pleiku, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận 1 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) ủng hộ đồng bào tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Phát biểu tại buổi trao kinh phí hỗ trợ, ông Nguyễn Phước Khang-Phó Giám đốc Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Gia Lai, đơn vị trực thuộc Trung Nam Group bày tỏ sự sẻ chia đối với những mất mát, thiệt hại của người dân tỉnh Gia Lai do mưa lũ gây ra.

Ông Nguyễn Phước Khang-Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Gia Lai trao kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Huy Toàn

Với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Trung Nam Group mong muốn được góp sức, chung tay để sẻ chia phần nào những khó khăn với bà con vùng lũ.

Ngoài Gia Lai, Trung Nam Group cũng hỗ trợ các tỉnh khác bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua, như Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng…

Tiếp nhận khoản hỗ trợ từ doanh nghiệp, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp đối với bà con tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

