Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thăm hữu nghị lãnh đạo TP. Izumisano

(GLO)- Chiều 10-9, Đoàn đại biểu của tỉnh Gia Lai do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm hữu nghị lãnh đạo TP. Izumisano (phủ Osaka, Nhật Bản).

Tiếp đoàn có ngài Chiyomatsu Hiroyasu-Thị trưởng TP. Izumisano cùng các Phó Thị trưởng, lãnh đạo các sở trực thuộc.

Tại chuyến thăm, các đại biểu đã cùng xem các video giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của TP. Izumisano và tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại chuyến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP. Izumisano đã dành thời gian tiếp đón đoàn công tác nồng hậu, chân thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà cho lãnh đạo TP. Izumisano. Ảnh: ĐVCC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thông tin: Tỉnh Gia Lai có tiềm năng to lớn về văn hóa, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và nguồn nhân lực trẻ. Tỉnh đang định hướng tỉnh trở thành trung tâm công nghệ chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Hiện nay, chúng tôi đang lập các thủ tục để khởi công cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát thành Cảng hàng không quốc tế.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng với lợi thế và kinh nghiệm phát triển của TP. Izumisano-một trung tâm năng động của vùng Kansai, 2 bên có thể bổ sung cho nhau, tạo ra nhiều giá trị mới. Chúng tôi mong muốn tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực: Du lịch và giao lưu văn hóa; nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến-để nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm; giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chính quyền chúng tôi cam kết sự đồng hành cùng doanh nghiệp, với quan điểm cùng hỗ trợ nhau phát triển”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời chào và lời mời của đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, mời ngài Thị trưởng Chiyomatsu Hiroyasu sang thăm Gia Lai trong thời gian gần nhất.

Ngài Thị trưởng Chiyomatsu Hiroyasu tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Ảnh: ĐVCC

Trong không khí thân tình, gần gũi, ngài Thị trưởng Chiyomatsu Hiroyasu cho hay: Chúng tôi luôn mong muốn được xây dựng mối quan hệ hữu nghị với các đô thị của Việt Nam-một trong những quốc gia đang dẫn dắt nền kinh tế Đông Nam Á. Nhờ sự hỗ trợ to lớn của cố Giáo sư Katō Hitoshi-Cố vấn đặc biệt của thành phố Izumisano, đồng thời là Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật-Việt tại Sakai, vào ngày 21-10-2019, chúng tôi đã chính thức ký kết thỏa thuận kết nghĩa đô thị hữu nghị với tỉnh Bình Định.

Được biết, ngày 21-10-2019, UBND tỉnh Bình Định trước đây và Chính quyền thành phố Izumisano đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực hành chính, văn hóa, du lịch, đào tạo và các lĩnh vực khác. Theo đó, hai bên thường xuyên tăng cường làm sâu sắc hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, tổ chức các hội nghị, hội thảo, kêu gọi xúc tiến đầu tư…

“Chúng tôi được biết rằng, với cuộc cải cách hành chính quy mô lớn do Chính phủ Việt Nam đã tiến hành, tỉnh Bình Định-nơi chúng ta đã duy trì giao lưu hữu nghị nhiều năm qua-nay đã được sáp nhập với tỉnh Gia Lai và trở thành một tỉnh Gia Lai mới. Chúng tôi vô cùng trân trọng mối duyên này và chân thành mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị với nhân dân tỉnh Gia Lai. Chúng tôi cũng xin chân thành hy vọng rằng chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa TP. Izumisano và tỉnh Gia Lai, từ đó đem lại sự phồn vinh và phát triển cho cả 2 bên”-Thị trưởng Chiyomatsu Hiroyasu nhấn mạnh.

Tại chuyến thăm, lãnh đạo 2 bên đã trao tặng nhau những món quà lưu niệm ý nghĩa.