Đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa lũ

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đang quản lý khai thác 15 hồ chứa, 28 đập dâng và 4 trạm bơm điện với tổng năng lực tưới thiết kế 35.600 ha/năm, đảm bảo phục vụ tưới cho khoảng 31.600 ha cây trồng các loại và ao nuôi thủy sản. Ngoài ra, các công trình thủy lợi còn cung cấp nước cho sinh hoạt, phát điện, công nghiệp mía đường, chế biến mủ cao su, dịch vụ du lịch trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Lương-Phó Giám đốc Công ty: Ngay sau khi kết thúc tưới vụ Đông Xuân 2022-2023, Công ty đã thành lập 3 đoàn kiểm tra hiện trạng an toàn các công trình thủy lợi; phối hợp cùng Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn các công trình lớn như: Ayun Hạ, Plei Pai, Biển Hồ, Plei Thơ Ga, Tầu Dầu 2, từ đó tổ chức tổng hợp đánh giá rút kinh nghiệm. Đồng thời, Công ty kiện toàn Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN); xây dựng, ban hành kế hoạch PCTT và TKCN năm 2023; quán triệt thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Theo ông Lương, mực nước tại các hồ chứa hiện đạt khoảng 60% dung tích và đảm bảo tích đúng quy trình vận hành. Đối với các hồ chứa có tràn tự do, Công ty đã chủ động gia tăng cấp nước hạ du để đưa mực nước về theo quy định. Còn đối với công trình thủy lợi Ayun Hạ, từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8, do mưa lớn trên lưu vực, Công ty đã chủ động điều tiết xả tràn để đảm bảo an toàn công trình. Công ty thường xuyên kiểm tra an toàn hồ đập trong và sau mưa, lũ; tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn, dự báo lưu lượng và cập nhật lên hệ thống, báo cáo cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, huyện, các đơn vị có liên quan để theo dõi, chỉ đạo và phối hợp thực hiện.

Bên cạnh đó, các hồ thủy lợi vừa và nhỏ do địa phương quản lý, vận hành cũng đã được duy tu, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn trước và trong mùa mưa lũ. Ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai-cho biết: Để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm tra, đánh giá hiện trạng của từng công trình.

Cùng với đó, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi và công trình phòng-chống thiên tai trước, trong và sau mỗi đợt mưa, lũ; kịp thời phát hiện các sự cố, hư hỏng để có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn khi vận hành; huy động nguồn lực sớm hoàn thành công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng công trình đập, hồ chứa nước đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Tương tự, huyện Chư Păh đang quản lý, vận hành 12 công trình thủy lợi nhỏ, đập dâng và gần 34 km kênh mương với năng lực tưới 787 ha cây trồng. Ông Võ Văn Tấn-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-cho biết: Năm 2023, UBND huyện giao cho Trung tâm hơn 780 triệu đồng để duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi và chi trả trợ cấp cho 11 người làm công tác thủy nông ở 10 xã, thị trấn có công trình thủy lợi. Trung tâm đã hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị 3 công trình thủy lợi gồm: thủy lợi Ia Roey (xã Ia Mơ Nông), thủy lợi làng Yăh (thị trấn Ia Ly), thủy lợi Ia Naih (xã Ia Phí).

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thanh Bình-Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết: Năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 15-5 đến 14-6, Hội đồng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá 97 công trình hồ chứa nước các loại. Qua kiểm tra cho thấy, các công trình hồ, đập cơ bản đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm nay. Tuy nhiên, một số hồ chứa vẫn còn tình trạng cây bụi mọc trên thân, mái đập, khu vực cửa vào, cửa ra của tràn xả lũ; một số hạng mục công trình đầu mối bị hư hỏng, xuống cấp; tình trạng lấn chiếm phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước để canh tác, trồng cây lâu năm còn xảy ra…

“Để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ, Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi đề nghị các chủ đập khẩn trương khắc phục các hư hỏng, mất an toàn ở các hạng mục công trình đầu mối đập, hồ chứa nước; kiểm tra, xử lý các khu vực xuất hiện tổ mối trên thân và mái đập; tổ chức phát dọn cây bụi trên thân, mái đập, khu vực cửa vào, cửa ra của tràn xả lũ, đảm bảo khu vực tràn thông thoáng để thoát lũ; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ để có kế hoạch tích nước phù hợp, đảm bảo an toàn cho công trình”-ông Bình thông tin thêm.