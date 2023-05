Theo đó, kế hoạch đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện gồm: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tầm quan trọng bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới; tổ chức thực hiện chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch tài nguyên nước và điều tra cơ bản, đánh giá trữ lượng nguồn nước; chủ động tích trữ, điều hoà, phân phối nguồn nước, đáp ứng yêu cầu sử dụng nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước; phòng-chống, giảm thiểu tác động bất lợi do thiên tai liên quan đến nước và biến đổi khí hậu; triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; tăng cường bảo vệ môi trường, bảo đảm và nâng cao chất lượng độ che phủ rừng, bảo vệ nguồn sinh thuỷ, phòng-chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; đẩy mạnh hợp tác về bảo đảm an ninh nguồn nước.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể, đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm, bố trí nguồn lực thực hiện.