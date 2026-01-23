Đại hội XIV của Đảng thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí quốc tế

(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ thu hút sự theo dõi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nước, mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng báo chí quốc tế.

Trong những ngày diễn ra Đại hội, không khí tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV luôn sôi động, khẩn trương và chuyên nghiệp.

Gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí đến từ 43 hãng thông tấn, cơ quan báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính đã đăng ký tham gia đưa tin, phản ánh toàn diện về Đại hội.

Ban tổ chức Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên nước ngoài tác nghiệp. Ảnh: Quang Tấn

Đây là con số ấn tượng, thể hiện sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế đối với những quyết sách quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí quốc tế tác nghiệp, Ban Tổ chức Đại hội đã bố trí khu vực làm việc riêng tại Trung tâm Báo chí với không gian khoa học, hiện đại. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, đường truyền internet tốc độ cao, các thiết bị hỗ trợ tác nghiệp được trang bị đầy đủ.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ, hỗ trợ báo chí luôn túc trực, sẵn sàng giải đáp, cung cấp thông tin, góp phần giúp các phóng viên quốc tế tiếp cận nhanh chóng, chính xác và đầy đủ các nội dung liên quan đến Đại hội.

Không khí làm việc tại Trung tâm Báo chí diễn ra nghiêm túc nhưng cởi mở. Các phóng viên quốc tế chủ động trao đổi thông tin, chia sẻ góc nhìn, thực hiện các sản phẩm báo chí đa dạng (tin, bài, phỏng vấn, phân tích chuyên sâu) về Đại hội XIV, cũng như về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Nhiều nhà báo quốc tế bày tỏ ấn tượng trước công tác tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp của nước chủ nhà. Nhà báo Wennys Diaz Ballaga - phóng viên Báo Granma (Cuba) - cho hay: “Công tác đón tiếp rất tuyệt vời và an ninh được bảo đảm tuyệt đối. Ngay từ sân bay, các phóng viên nước ngoài đã được chào đón nồng nhiệt. Toàn bộ quy trình, thủ tục diễn ra nhanh chóng, bài bản và rất năng động, tạo cảm giác thân thiện, yên tâm cho chúng tôi khi tác nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi cũng đặc biệt ấn tượng với những thành tựu, kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua”.

Nhà báo Mikhail Kostrikov - phóng viên Báo Pravda (Liên bang Nga) tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Quang Tấn

Không chỉ đánh giá cao công tác hậu cần, an ninh, nhiều phóng viên còn bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần cởi mở, hợp tác và thái độ thân thiện của các cơ quan chức năng Việt Nam. Trong quá trình tác nghiệp, báo chí quốc tế được tạo điều kiện tiếp cận thông tin chính thống, kịp thời, đồng thời được hỗ trợ về nghiệp vụ, kỹ thuật, giúp các sản phẩm báo chí phản ánh trung thực, khách quan về Đại hội.

Nhà báo Mikhail Kostrikov - phóng viên Báo Pravda (Liên bang Nga) - chia sẻ: “Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Bộ Ngoại giao và các cán bộ phụ trách báo chí. Họ đã hỗ trợ mọi mặt cho tôi và các đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia khác. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần hợp tác của phía Việt Nam đã giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa tin về Đại hội. Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp”.

Theo đánh giá của nhiều nhà báo quốc tế, Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam mà còn có ý nghĩa đối với khu vực và thế giới, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đan xen nhiều cơ hội và thách thức. Những định hướng, quyết sách được thông qua tại Đại hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và tăng cường vai trò, vị thế của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu.

Việc báo chí quốc tế quan tâm, theo dõi sát và phản ánh đậm nét về Đại hội XIV của Đảng là minh chứng sinh động cho uy tín, sức lan tỏa của đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Qua các kênh truyền thông quốc tế, hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới và trách nhiệm tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè thế giới.

Thành công trong công tác tổ chức, thông tin, tuyên truyền phục vụ báo chí quốc tế tại Đại hội XIV không chỉ góp phần bảo đảm chất lượng, hiệu quả truyền thông của sự kiện, mà còn thể hiện rõ bản lĩnh, sự chuyên nghiệp và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam.