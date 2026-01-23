Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đại hội XIV của Đảng thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ thu hút sự theo dõi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nước, mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng báo chí quốc tế.

Trong những ngày diễn ra Đại hội, không khí tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV luôn sôi động, khẩn trương và chuyên nghiệp.

Gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí đến từ 43 hãng thông tấn, cơ quan báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính đã đăng ký tham gia đưa tin, phản ánh toàn diện về Đại hội.

ban-to-chuc-trung-tam-bao-chi-dai-hoi-xiv-cua-dang-tao-moi-dieu-kien-thuan-loi-de-phong-vien.jpg
Ban tổ chức Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên nước ngoài tác nghiệp. Ảnh: Quang Tấn

Đây là con số ấn tượng, thể hiện sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế đối với những quyết sách quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí quốc tế tác nghiệp, Ban Tổ chức Đại hội đã bố trí khu vực làm việc riêng tại Trung tâm Báo chí với không gian khoa học, hiện đại. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, đường truyền internet tốc độ cao, các thiết bị hỗ trợ tác nghiệp được trang bị đầy đủ.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ, hỗ trợ báo chí luôn túc trực, sẵn sàng giải đáp, cung cấp thông tin, góp phần giúp các phóng viên quốc tế tiếp cận nhanh chóng, chính xác và đầy đủ các nội dung liên quan đến Đại hội.

Không khí làm việc tại Trung tâm Báo chí diễn ra nghiêm túc nhưng cởi mở. Các phóng viên quốc tế chủ động trao đổi thông tin, chia sẻ góc nhìn, thực hiện các sản phẩm báo chí đa dạng (tin, bài, phỏng vấn, phân tích chuyên sâu) về Đại hội XIV, cũng như về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Nhiều nhà báo quốc tế bày tỏ ấn tượng trước công tác tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp của nước chủ nhà. Nhà báo Wennys Diaz Ballaga - phóng viên Báo Granma (Cuba) - cho hay: “Công tác đón tiếp rất tuyệt vời và an ninh được bảo đảm tuyệt đối. Ngay từ sân bay, các phóng viên nước ngoài đã được chào đón nồng nhiệt. Toàn bộ quy trình, thủ tục diễn ra nhanh chóng, bài bản và rất năng động, tạo cảm giác thân thiện, yên tâm cho chúng tôi khi tác nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi cũng đặc biệt ấn tượng với những thành tựu, kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua”.

bao-lien-bang-nga-tac-nghiep-tai-dai-hoi-xiv-cua-dang.jpg
Nhà báo Mikhail Kostrikov - phóng viên Báo Pravda (Liên bang Nga) tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Quang Tấn

Không chỉ đánh giá cao công tác hậu cần, an ninh, nhiều phóng viên còn bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần cởi mở, hợp tác và thái độ thân thiện của các cơ quan chức năng Việt Nam. Trong quá trình tác nghiệp, báo chí quốc tế được tạo điều kiện tiếp cận thông tin chính thống, kịp thời, đồng thời được hỗ trợ về nghiệp vụ, kỹ thuật, giúp các sản phẩm báo chí phản ánh trung thực, khách quan về Đại hội.

Nhà báo Mikhail Kostrikov - phóng viên Báo Pravda (Liên bang Nga) - chia sẻ: “Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Bộ Ngoại giao và các cán bộ phụ trách báo chí. Họ đã hỗ trợ mọi mặt cho tôi và các đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia khác. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần hợp tác của phía Việt Nam đã giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa tin về Đại hội. Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp”.

Theo đánh giá của nhiều nhà báo quốc tế, Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam mà còn có ý nghĩa đối với khu vực và thế giới, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đan xen nhiều cơ hội và thách thức. Những định hướng, quyết sách được thông qua tại Đại hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và tăng cường vai trò, vị thế của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu.

Việc báo chí quốc tế quan tâm, theo dõi sát và phản ánh đậm nét về Đại hội XIV của Đảng là minh chứng sinh động cho uy tín, sức lan tỏa của đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Qua các kênh truyền thông quốc tế, hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới và trách nhiệm tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè thế giới.

Thành công trong công tác tổ chức, thông tin, tuyên truyền phục vụ báo chí quốc tế tại Đại hội XIV không chỉ góp phần bảo đảm chất lượng, hiệu quả truyền thông của sự kiện, mà còn thể hiện rõ bản lĩnh, sự chuyên nghiệp và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và vận hành chính quyền 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey ngày 16-1.

Chủ động, linh hoạt, bám sát các mốc thời gian để tổ chức thành công cuộc bầu cử

Chính trị

(GLO)- Ngày 16-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Tin tức

(GLO)- Chiều 15-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu (xã Lơ Pang). Hoạt động được triển khai theo chủ trương của UBND tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan Đảng với cơ sở, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

Tin tức

(GLO)- Chiều 14-1, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam.

Xã Đức Cơ phải nêu cao trách nhiệm, tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị bầu cử

Xã Đức Cơ phải nêu cao trách nhiệm, tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị bầu cử

Tin tức

(GLO)- Ngày 14-1, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Đức Cơ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây

Chính trị

(GLO)- Sáng 14-1, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc với các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Kon Gang, KDang về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Đông Gia Lai

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Đông

Chính trị

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Tây Sơn, An Nhơn Tây, Bình An, Bình Phú và Bình Hiệp 

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thống Nhất

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Chính trị

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc với phường Thống Nhất về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã Phù Cát và Hội Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

Tin tức

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phù Cát và Hội Sơn.

Giới thiệu ông Đoàn Hữu Dũng-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Giới thiệu Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Đoàn Hữu Dũng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Tin tức

(GLO)- Chiều 9-1, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng chủ trì hội nghị.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

Tin tức

(GLO)- Ngày 9-1, Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây.

Bầu cử và vai trò quyết định của nhân dân

Bầu cử và vai trò quyết định của nhân dân

Tin tức

(GLO)- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân - nơi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp, tập trung và rõ nét nhất.

Quanh cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm việc với 4 xã phía Tây tỉnh

Chính trị

(GLO)- Ngày 8-1, tại xã Ia Hiao, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các xã Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao và Ia Tul về công tác chuẩn bị bầu cử.

null