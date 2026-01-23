Góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung tâm Báo chí Đại hội luôn nhộn nhịp với hàng trăm phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế tích cực tác nghiệp, thông tin liên tục về sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.

Không gian Trung tâm Báo chí Đại hội XIV được bố trí hiện đại, khoa học, với hệ thống đường truyền tốc độ cao, màn hình lớn cập nhật liên tục chương trình làm việc của Đại hội.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, ngay từ sáng sớm, các phóng viên đã có mặt đông đủ tại đây, chuẩn bị máy móc, thiết bị để kịp thời thông tin những nội dung quan trọng.

Trung tâm Báo chí Đại hội XIV luôn nhộn nhịp, hoạt động xuyên suốt trong những ngày Đại hội.

Theo thống kê, gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên của 113 cơ quan báo chí trong nước cùng gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn, cơ quan báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều và các chính đảng quốc tế đăng ký tham gia đưa tin.

Những bước chân vội vã, những chiếc thẻ tác nghiệp lấp lánh sắc màu cho thấy quy mô và sức lan tỏa lớn của Đại hội.

Các phóng viên, nhà báo trao đổi, cập nhật thông tin từ Đại hội XIV của Đảng.

Trước màn hình máy tính, từng dòng tin, từng khuôn hình được xử lý cẩn trọng. Mỗi nhà báo đều ý thức rõ trách nhiệm chuyển tải trung thực, kịp thời không khí và tinh thần của Đại hội đến công chúng trong và ngoài nước.

Các phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai liên tục cập nhật thông tin Đại hội XIV của Đảng.

Các phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình cập nhật, truyền tải thông tin tại Đại hội XIV của Đảng.

Nhiều phóng viên nước ngoài và phóng viên Việt kiều bày tỏ ấn tượng về công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng cũng như sự cởi mở trong cung cấp thông tin.

Qua lăng kính báo chí quốc tế, Đại hội XIV được nhìn nhận như một dấu mốc quan trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận khu vực và thế giới.

Nhà báo Mikhail Kostrikov - phóng viên Báo Pravda (Liên bang Nga) trả lời phỏng vấn về điều kiện tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng.

Với quy mô lớn, sự tham gia đông đảo của báo chí trong nước và quốc tế, công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng được triển khai bài bản, chuyên nghiệp, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Đại hội, khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.