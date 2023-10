Cử tri Kbang đề nghị giải quyết những bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(GLO)- Chiều 28-9, tại Hà Nội, đồng chí Mai Văn Chính-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và các Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Nguyễn Quang Dương, Phan Thăng An đồng chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023.

(GLO)- Những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.