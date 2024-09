Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm các cán bộ: Trung tá Trần Thanh Bình-Phó Trưởng Công an huyện Chư Păh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê; Thượng tá Hoàng Quốc Thịnh-Phó Trưởng phòng Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh; Trung tá Phạm Hồng Anh-Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh; Thượng tá Phạm Đức Trọng-Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; bổ nhiệm Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an TP. Pleiku giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP. Pleiku; điều động Thiếu tá Ksor Grứ-Đội trưởng Phòng An ninh nội địa đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Chư Păh.

Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ là công tác định kỳ, thường xuyên, trong công tác xây dựng lực lượng, tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm không để cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đảm nhiệm các chức vụ tại một vị trí, địa bàn trong thời gian dài. Qua đó, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ thuộc diện quy hoạch được thử thách ở nhiều môi trường, lĩnh vực công tác theo yêu cầu, nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác, vận dụng linh hoạt, sáng tạo để phục vụ cho yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, tham mưu cho thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác được giao