Công an Gia Lai giữ vững lá chắn an ninh vì cuộc sống bình yên của nhân dân

(GLO)- Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh Công an tỉnh Gia Lai luôn giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, về chặng đường vẻ vang của lực lượng, những thách thức đặt ra trong tình hình mới và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

▪ Thưa Thiếu tướng, nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh Công an tỉnh, điều gì để lại dấu ấn sâu đậm nhất?

- Suốt 80 năm qua, từ hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới hôm nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh Công an tỉnh luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; mưu trí, dũng cảm, kiên cường bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Điều để lại dấu ấn sâu đậm nhất chính là truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” được hun đúc qua nhiều thế hệ. Đó là những năm tháng cán bộ an ninh bám rừng, bám dân, vượt núi, ngủ rừng, hoạt động bí mật giữa lòng địch để bảo vệ cơ sở cách mạng; là sự hy sinh thầm lặng của biết bao cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống hoặc gửi lại một phần máu thịt nơi chiến trường để có được hòa bình, độc lập và phát triển như hôm nay. Từ những ngày đầu cách mạng còn non trẻ, lực lượng An ninh Công an tỉnh đã cùng nhân dân đấu tranh trấn áp các thế lực phản động, bảo vệ chính quyền cách mạng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng An ninh lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần làm nên những thắng lợi quan trọng. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dù phải đối mặt với hệ thống tình báo, gián điệp dày đặc của địch, lực lượng An ninh vẫn kiên cường bám đất, bám dân, bảo vệ phong trào cách mạng. Nhiều cán bộ hoạt động bí mật giữa lòng địch vẫn giữ trọn khí tiết cách mạng, không khuất phục trước tra tấn, tù đày. Những tấm gương như Kpăh Tít, Ksor Ôi, Đinh A Troi… đã trở thành biểu tượng của tinh thần bất khuất, mưu trí, dũng cảm của lực lượng An ninh Gia Lai.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: H.S

▪ Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng An ninh Công an tỉnh đã đối mặt với những khó khăn như thế nào, thưa Thiếu tướng?

- Đất nước thống nhất nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh vẫn hết sức cam go, phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, âm mưu gây bạo loạn, ly khai, tự trị. Đặc biệt, hoạt động của FULRO và các tổ chức phản động lưu vong đã đặt ra nhiều thách thức rất lớn đối với công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn. Trong hơn 1.200 ngày đêm truy quét FULRO, cán bộ, chiến sĩ an ninh đã bám rừng, bám làng, đấu tranh, cảm hóa hàng nghìn đối tượng, bóc gỡ toàn bộ khung ngầm FULRO trong nội địa. Có những cán bộ phải cải trang, sống nhiều tháng trong rừng sâu, đối mặt với sốt rét, đói khát và hiểm nguy luôn cận kề. Bên cạnh đấu tranh, trấn áp các đối tượng phản động, lực lượng An ninh đặc biệt chú trọng công tác dân vận, tranh thủ người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Đặc biệt, trước các vụ gây rối, bạo loạn chính trị trong các năm 2001 và 2004, lực lượng An ninh Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả, không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp về ANTT.

Lực lượng Công an tỉnh ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: H.S

▪ Theo Thiếu tướng, trong bối cảnh hiện nay, những thách thức lớn nhất đối với lực lượng An ninh Công an tỉnh là gì?

- Hiện nay, các yếu tố tác động đến an ninh quốc gia ngày càng đa dạng, phức tạp. Nếu trước đây người chiến sĩ an ninh chủ yếu đối mặt với súng đạn giữa núi rừng thì hôm nay phải đối diện với những thách thức mới trên không gian mạng. Các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước; lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó là các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, nguy cơ lộ, lọt bí mật nhà nước, các hoạt động phá hoại tư tưởng, chuyển hóa nội bộ… diễn biến ngày càng tinh vi, khó lường. Trước tình hình đó, lực lượng An ninh CA tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án lớn; ngăn chặn hoạt động khủng bố, phá hoại từ sớm, từ xa; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng và nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã thức trắng nhiều đêm trước màn hình máy tính để truy vết, phân tích dữ liệu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động chống phá trên không gian mạng và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Đó cũng là một mặt trận rất cam go trong tình hình hiện nay.

Lực lượng An ninh Công an tỉnh thường xuyên bám sát địa bàn, tuyên truyền pháp luật, vận động người dân nâng cao cảnh giác, không nghe theo lời kẻ xấu. Ảnh: ĐVCC

▪ Phát huy truyền thống 80 năm anh hùng, thời gian tới, lực lượng An ninh CA tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào?

- Thời gian tới, lực lượng An ninh Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng; quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công an tỉnh sẽ tập trung xây dựng lực lượng An ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông pháp luật, giỏi nghiệp vụ, làm chủ KHCN và thích ứng nhanh với yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại số. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; phát hiện, xử lý kịp thời các nguy cơ mất an ninh từ không gian mạng. Lực lượng An ninh cũng sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế; củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở. Đặc biệt, chúng tôi xác định lấy sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất trong mọi hoạt động. Đây cũng là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ An ninh Công an tỉnh tiếp tục giữ vững truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.

▪ Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!