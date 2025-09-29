Nỗ lực bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân

(GLO)- Trước yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự xã hội, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) luôn chủ động nắm chắc tình hình, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết điều tra, xử lý kịp thời các vụ án, chuyên án.

Chủ động phát hiện, xử lý kịp thời

Thượng tá Nguyễn Văn Đây-Trưởng Phòng An ninh điều tra-khẳng định: “Tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của lực lượng an ninh thường có tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Để đấu tranh hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phải bám sát địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, vừa đấu tranh vừa phòng ngừa từ gốc rễ”.

Phòng An ninh điều tra thi hành lệnh bắt đối tượng Lê Khánh Hoàng có hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Ảnh: ĐVCC

Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã điều tra, khởi tố 92 vụ án với 213 bị can. Trong đó có 71 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 17 vụ tàng trữ vật liệu nổ; 1 vụ phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia; 3 vụ lưu hành tiền giả. Đáng chú ý, nhiều vụ án đã được đấu tranh, khám phá kịp thời trước khi các đối tượng kịp gây hậu quả.

Một trong những chuyên án điển hình là đường dây tàng trữ vũ khí quân dụng do Trần Quốc Khương (SN 1994, xã Chư Păh) cầm đầu, bị triệt phá vào tháng 3-2023. Khám xét ban đầu, lực lượng Công an thu giữ 7 khẩu súng tự chế, hơn 300 viên đạn, gần 600 linh kiện súng.

Mở rộng điều tra, Phòng An ninh điều tra phối hợp Công an các tỉnh, thành khởi tố 37 đối tượng, thu giữ tổng cộng 35 khẩu súng, gần 1.900 linh kiện và chuyển hơn 2.400 vận đơn mua linh kiện cho Công an các tỉnh, thành xử lý.

Không chỉ tập trung điều tra tội phạm có tổ chức, lực lượng An ninh điều tra còn kiên trì truy bắt các đối tượng manh động, nguy hiểm. Điển hình là vụ Nguyễn Ngọc Tín (SN 1987, xã Chư Sê) dùng vật liệu nổ gây ra vụ nổ lớn vào tháng 10-2019 tại huyện Chư Păh (cũ) rồi bỏ trốn.

Sau hơn 8 tháng lần theo dấu vết qua nhiều tỉnh, thành, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh và di lý về Gia Lai để xử lý. Cuối năm 2024, Phòng An ninh điều tra tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Thân (SN 1995, phường An Khê), kẻ tàng trữ súng ngắn quân dụng để đe dọa con nợ, lẩn trốn nhiều tháng ở tỉnh Bình Dương (cũ).

Những kết quả này không chỉ phản ánh năng lực phá án mà còn cho thấy sự kiên trì, bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh điều tra. Việc chủ động rà soát, ngăn chặn từ sớm, phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương đã góp phần vô hiệu hóa nhiều nguy cơ gây mất ANTT, giữ vững sự bình yên cho nhân dân.

Tiếp tục phát huy thế mạnh

Thời gian qua, Phòng An ninh điều tra được Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh giao thụ lý nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến các hành vi: làm, sử dụng tài liệu giả; giả mạo trong công tác; xâm nhập trái phép mạng viễn thông; lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn công nghệ cao... Mỗi vụ án đều được điều tra chặt chẽ, đúng quy trình, làm rõ thủ đoạn phạm tội, đáp ứng yêu cầu chính trị, nghiệp vụ.

Cán bộ Phòng An ninh điều tra đọc lệnh bắt giữ đối tượng Phan Thị Thảo tham gia tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Ảnh: ĐVCC

Một trong những vụ án điển hình là trường hợp Phan Thị Thảo (SN 1957, xã Đak Đoa) có hoạt động chống phá Nhà nước. Lợi dụng sự kiện cá chết hàng loạt tại miền Trung năm 2016, Thảo liên tục đăng tải, chia sẻ bài viết kích động, kết bạn với thành viên tổ chức phản động, từ đó lôi kéo nhiều người ở nhiều tỉnh, thành tham gia. Thảo dụ dỗ 9 đối tượng gia nhập tổ chức, sử dụng nhóm kín, email, bí danh để liên lạc, xuyên tạc tình hình, kêu gọi “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm “Tổng thống”.

Từ năm 2016-2024, Phòng An ninh điều tra có 81 cá nhân được các cấp khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong phá án, bóc gỡ đường dây tàng trữ vũ khí, tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê ga” và các vụ án lừa đảo công nghệ cao. Trong đó, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 12 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen; 1 cá nhân được Tỉnh ủy tặng bằng khen và được công nhận là gương điển hình tiên tiến trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh năm 2023...

Đến tháng 6-2022, Phòng An ninh điều tra phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an nhiều tỉnh bắt giữ Thảo, thu nhiều tài liệu, chứng cứ, kịp thời ngăn chặn âm mưu phá hoại, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

Hay chuyên án LĐM1 (2023), đường dây lừa đảo công nghệ cao do Okoye Emeka Gabriel (SN 1981, quốc tịch Nigeria) cầm đầu chiếm đoạt 79 tỷ đồng của nhiều bị hại. Gabriel lợi dụng mạng xã hội để làm quen với nhiều phụ nữ Việt Nam, nhờ họ mở tài khoản nhận tiền rồi rút giao cho đồng bọn, sau đó chuyển sang Campuchia. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng chức năng, đến đầu năm 2024, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Gabriel tại TP. Hồ Chí Minh, thu hồi một phần tài sản cho bị hại.

Thượng tá Nguyễn Văn Đây khẳng định: “Đơn vị sẽ tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng, kiên quyết xử lý nghiêm tội phạm, không để phát sinh điểm nóng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và sự bình yên của nhân dân”.