Công an Gia Lai được Bộ trưởng Bộ Công an khen vì thành tích xuất sắc trong tháng 8-2025

(GLO)- Sáng 3-9, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ chào cờ đầu tiên tại trụ sở làm việc mới. Theo thông tin tại buổi lễ, Gia Lai là 1 trong 5 địa phương được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Công an tháng 8-2025.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng toàn thể lãnh đạo Công an tỉnh, cán bộ, chiến sĩ các phòng, ban và đại diện Công an một số phường trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong suốt thời gian qua, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đình Đức

Trong tháng 8-2025, Công an tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025- 2030; gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Ngoài ra, Công an tỉnh quyết liệt tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, nhanh chóng đã điều tra, làm rõ 119 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 205 đối tượng, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra, làm rõ đạt 100%; bắt 12 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhờ đó, Gia Lai là 1 trong 5 địa phương trên toàn quốc được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Công an tháng 8-2025.

Giám đốc công an tỉnh biểu dương cán bộ, chiến sĩ tại lễ chào cờ. Ảnh: Đình Đức

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao bằng khen cho Công an tỉnh trong việc tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giám đốc Công an tỉnh Lê Quang Nhân trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và xây dựng lực lượng trong thời gian qua.