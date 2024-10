Các đồng chí Nay Kiên-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh và Nguyễn Hữu Nguyên-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Hai đồng chí Nay Kiên-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh (bên phải) và Nguyễn Hữu Nguyên-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

9 tháng qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân huyện Chư Păh đã phấn đấu, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ, đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, toàn huyện đã gieo trồng vụ được 26.617 ha cây trồng các loại (đạt 98,95% kế hoạch). Sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp hoạt động ổn định với giá trị sản xuất đạt 1.076,1 tỷ đồng (bằng 83,87% kế hoạch).

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp đến ngày 17-9 đạt 84,831 tỷ đồng (đạt 176% kế hoạch, tăng 220% so với cùng kỳ năm 2023). Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. Công tác quân sự, quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Trong đó, thực hiện hiệu quả mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chư Păh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua như: tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện các dự án đầu tư công chưa đảm bảo theo quy định; tình trạng tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số; phạm pháp hình sự vẫn còn cao; tỷ lệ chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy còn thấp so với Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra…

Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đồng thời quán triệt một số Kế hoạch, kết luận, thông tri của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh Nay Kiên nhấn mạnh: Những tháng còn lại của năm 2024, toàn huyện tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng; triển khai các quy hoạch chi tiết xây dựng đã phê duyệt và các nhiệm vụ quy hoạch trong kế hoạch được giao.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý và khai thác các nguồn thu ổn định, chống thất thu ngân sách, trốn thuế. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo; tuyên truyền những thành tựu quan trọng của huyện. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, các cấp ủy Đảng tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho Đại hội Đảng cấp cơ sở. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn-làng, tổ dân phố có cấp ủy.