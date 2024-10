(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa kịp thời ngăn chặn vụ 1 đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện lừa đảo chiếm đoạt 850 triệu đồng.