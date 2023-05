(GLO)- Theo thông tin từ Sở Công thương Gia Lai, năm 2023 Chỉ số Thương mại điện tử (TMĐT) xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố (tăng 2 bậc so với năm 2022, tăng 6 bậc so với năm 2021, đạt 13,6 điểm) và xếp thứ 3/5 tỉnh Tây Nguyên (sau Lâm Đồng và Đak Lak).

Chỉ số TMĐT của Gia Lai được đánh giá đạt mức khá so với mặt bằng cả nước. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Gia Lai có Chỉ số TMĐT tăng.

Năm 2023, chỉ số về nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh đứng thứ 50/63 tỉnh, thành phố cả nước (giảm 4 bậc so với năm 2022, xếp thứ 3/5 tỉnh Tây Nguyên); Chỉ số giao dịch doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) đứng thứ 39/63 tỉnh, thành phố (tăng 7 bậc so với năm 2022, đứng đầu các tỉnh Tây Nguyên); Chỉ số giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố (giảm 9 bậc so với năm 2022, xếp thứ 3/5 tỉnh Tây Nguyên).

Chỉ số TMĐT giúp cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có thể đánh giá mức độ ứng dụng TMĐT và so sánh sự tiến bộ giữa các năm theo từng địa phương; đồng thời hỗ trợ việc đánh giá, so sánh giữa các địa phương với nhau dựa trên một hệ thống các chỉ số. Chỉ số TMĐT được tổng hợp từ 3 chỉ số thành phần với trọng số lần lượt là: Chỉ số Nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin 20%; Chỉ số Giao dịch TMĐT giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) 40%; Chỉ số Giao dịch TMĐT giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) 40%.