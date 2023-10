Các cấp Hội phụ nữ Gia Lai: Trên 1 tỷ đồng tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023

Bám sát sự chỉ đạo của cơ quan quân sự cấp trên, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Hội LHPN tỉnh đã triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự năm 2023 đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Công tác tập huấn, huấn luyện cán bộ, chiến sỹ đạt 100% kế hoạch.

Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội tích cực hưởng ứng phong trào “Mùa xuân chiến sỹ”, tặng quà và động viên 633 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương với số tiền trên 742 triệu đồng; thăm, động viên các đơn vị lực lượng vũ trang, cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới dịp Tết cổ truyền với số tiền trên 548 triệu đồng. Các cấp hội tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023 với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội phụ nữ cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ các hội viên phụ nữ khó khăn có con lên đường nhập ngũ như: giúp ngày công thu hoạch nông sản, làm cỏ mía, mì; hỗ trợ vốn, con giống tạo cơ hội phát triển sản xuất…

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 đạt kết quả, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Hội LHPN tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, công chức trong cơ quan, nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác an ninh, quốc phòng; tham gia tích cực phòng chống cháy nổ, thiên tai trong mùa mưa bão; xây dựng các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, luyện tập, huấn luyện tự vệ. Duy trì chế độ giao ban, trực bảo vệ, trực cơ quan; tham gia các hoạt động do cụm thi đua và Ban Chỉ huy Quân sự cấp trên đề ra; tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng- an ninh cho các đối tượng theo quy định...