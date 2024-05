Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa và các ban, ngành, đoàn thể của huyện; đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn cùng 28 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019-2024.

5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện được triển khai toàn diện, đồng bộ, liên tục và hiệu quả; hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, đồng thời phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn tổ chức hơn 4.000 ngày công làm công tác dân vận; xây mới 23 nhà "Đại đoàn kết", nhà tình nghĩa; thăm, tặng quà nhân dịp lễ, Tết trị giá hơn 400 triệu đồng.

Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang huyện đã kết nạp 172 đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ, đạt 32,80% quân số; 97,02% thôn, tổ đội trưởng dân quân tự vệ là đảng viên.

Tại đại hội, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những cách làm hay trong nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; giải pháp xây dựng chi bộ quân sự vững mạnh; tham mưu tổ chức diễn tập, huấn luyện,... Đồng thời, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2024-2029.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa tặng giấy khen cho 8 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.